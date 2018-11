Rapper löst mit Musikvideo-Dreh Großeinsatz der Polizei aus - jetzt muss er zahlen

Musikvideo-Dreharbeiten an einer Tankstelle lösen Großeinsatz aus.

Die Dreharbeiten für das Musikvideo eines Rappers in Zweibrücken haben einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Der Sänger wollte nämlich einen Raubüberfall an einer Tankstelle nachstellen.

Zweibrücken - Mit Dreharbeiten für ein Musikvideo hat ein Gangsterrapper in Zweibrücken einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Der 20-Jährige stellte am Samstagabend einen Raubüberfall auf eine Tankstelle nach, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Tankstellenpersonal wusste demnach Bescheid, die Polizei war aber vorab nicht informiert worden. Eine besorgte Autofahrerin meldete sich bei den Beamten, als sie beobachtete, wie offenbar mehrere maskierte Menschen die Tankstelle ausrauben wollten.

Daraufhin wurden den Angaben zufolge alle verfügbaren Polizeikräfte zum Ort des Geschehens geschickt. Dort trafen die Beamten den Rapper nicht mehr an; das Tankstellenpersonal klärte die Sache auf. Dem Musiker werden nun die Einsatzkosten in Rechnung gestellt, wie die Polizei mitteilte.

Auch interessant: Schülerin demoliert Auto der Eltern - dann parkt sie es einfach.

afp