Zweifach ins Leere geklebt: „Letzte Generation“ blockiert Straßen, auf denen gar keine Autos unterwegs sind

Von: Felix Herz

Am frühen Dienstagmorgen, 22. August, blockierten Aktivisten der „Letzten Generation“ auch das BMW-Werk bei Regensburg. © „Letzte Generation“

Aktivisten der „Letzten Generation“ haben zu Beginn der Woche Straßen in Regensburg blockiert. Dabei sind ihnen jedoch auch zwei Fehler unterlaufen.

Regensburg – Wie am Samstag im Rahmen einer Pressemitteilung angekündigt, blockierten Aktivisten der „Letzten Generation“ am Montag, 21. August, und Dienstag, 22. August, mehrere Straßen in und um Regensburg. Größtenteils hatten die Aktivisten damit Erfolg und sie hielten den Verkehr auf, dabei kam es auch zu Zusammenstößen mit wütenden Autofahrern. An zwei Straßen ging die Blockade-Aktion allerdings ungewollt ins Leere.

Blockade einer wichtigen Verkehrsverbindung – wenn die nicht gerade gesperrt wäre

Am Montag nämlich klebten sich die Aktivisten der „Letzten Generation“ auch auf dem südlichen Ende der Nibelungenbrücke fest. Normalerweise eine essenzielle Verbindung über der Donau zwischen der Innenstadt und dem Norden. Wie bild.de aber berichtet, machten die Kleber ihre Rechnung ohne das städtische Bauamt.

Denn dieses hatte die zweiwöchige Sanierung der Brücke angeordnet, die ausgerechnet am Montag begonnen hatte – weswegen keine Autos die Straße nutzten. Darauf wurden die Aktivisten sogar von Autofahrern hingewiesen, die am Ort des Geschehens vorbeikamen. Doch die Kleber klebten bereits. Eine Sprecherin der Polizei bestätigte laut bild.de schließlich, dass Beamte die Aktivisten schließlich auch von der unbefahrenen Straße loslösen mussten.

„Letzte Generation“ blockiert BMW-Werk-Zufahrtsstraßen – doch dort sind Ferien

Am Dienstag nahmen die Aktivisten der „Letzten Generation“ dann das BMW-Werk in Regensburg ins Visier, doch auch dabei verlief nicht alles wie geplant. Denn auch hier hatten die Klima-Aktivisten eine Kleinigkeit übersehen. Die Zufahrten zum BMW-Werk hat die „Letzte Generation“ am Dienstag ausgerechnet in dessen Werksferien blockiert.

Die Aktion habe keinerlei Auswirkungen auf die Produktion gehabt, da das Werk diese Woche Werksferien habe und die Fertigung ruhe, sagte daher ein Unternehmenssprecher. Während die anderen Klebe-Aktionen der „Letzten Generation“ an den zwei Tagen aus deren Sicht wohl erfolgreich waren, verliefen sie zweimal so ziemlich ins Leere. (fhz)

