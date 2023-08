Zweitgrößter See Deutschlands in NRW: Werden mal Tiere darin leben?

Aus dem Tagebau Hambach in NRW will RWE der zweitgrößten See Deutschlands formen. Auch Tiere sollen darin leben – aber wie kommen sie dorthin?

Hambach – Unzählige Tierarten haben in den Jahrzehnten des Braunkohleabbaus im rheinischen Revier ihre Lebensräume verloren. Insbesondere die Rodung des ursprünglich 40 Quadratkilometer großen Bürgewaldes – dessen Reststück heute als Hambacher Forst bekannt ist – hat Biotope zerstört. Ab 2030, nach dem Ende des Braunkohleabbaus in NRW, ist RWE zur Rekultivierung der Tagebauregion verpflichtet. Unter anderem soll der Tagebau Hambach zum zweitgrößten See Deutschlands werden. Naturschützer haben die Hoffnung, dass dadurch neue Lebensräume für Tiere entstehen.

Zweitgrößter See Deutschlands in NRW: Tiere kommen „von alleine“

Ob der geplante zweitgrößte See Deutschlands in NRW „irgendwann einmal ökologisch wichtige Funktionen erfüllen kann, hängt entscheidend von der Gestaltung des Restlochs ab“, sagte Dirk Jansen, Geschäftsleiter vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in NRW, im Gespräch mit 24RHEIN. Der Großteil vom See werde ohnehin „nicht von großem Nutzen sein“. In erster Linie seien vor allen Dingen Flachwasserbereiche und Uferzonen interessant. Wenn dort die richtigen Vorkehrungen getroffen würden, kämen die Tiere dann von alleine, so Jansen.

Nach Angaben des Umweltschützers müsse RWE „unabdingbare Areale“ für Amphibien und die Fortpflanzung der Fische herstellen – und anschließend vor anderweitiger Nutzung absichern. „Gleiches gilt zum Beispiel für Watvögel, die auf Flachwasserbereiche angewiesen sind“, erklärte Jansen. Für andere Vogelarten, wie zum Beispiel Flussseeschwalben, könnten nach Einschätzung des Naturschützers Brutflöße – also schwimmfähige Nisthilfen – installiert werden.

Unter anderem über die Wasservögel kommen dann auch weitere Tiere, wie beispielsweise Fische, in und um den zweitgrößten See Deutschlands in NRW. „Diese nutzen mit einem sehr interessanten Artenspektrum schon jetzt die wenigen auf rekultiviertem Gelände oder auch außerhalb angelegten Feuchtbiotope“, so Jansen. Als Feuchtbiotope werden Gebiete bezeichnet, die im Übergangsbereich von trockenen zu dauerhaft feuchten Ökosystemen liegen. Sie sind die „Urzellen einer intakten Natur“, heißt es vom BUND.

„Sonderstandorte“ am zweitgrößten See Deutschlands

Bis der Hambachsee vollgelaufen ist, werden noch Jahrzehnte vergehen. Deshalb müsse man das erste Augenmerk auf die Zeit bis dahin richten, so Jansen. In der Füllphase gebe es „gute Möglichkeiten für Natur auf Zeit auf den Böschungen“. Dadurch, dass es im Umkreis des Tagebaus sogenannte „Sonderstandorte“ – also Standorte mit extremen Bedingungen, wie extremer Nässe oder Trockenheit – gebe, werde sich auf diesen Flächen „ohne weiteres Zutun eine interessante Artenvielfalt“ entwickeln.

Solche Sonderbiotope, wie beispielsweise das Höller Horn auf der Sophienhöhe, gelten aufgrund ihrer besonderen Artenfülle und ihrer außergewöhnlich hohen Dichte an sehr seltenen Tier- und Pflanzenarten als Hotspots der Biodiversität. Der See und sein Umkreis biete aus Sicht des Naturschutzes also „einiges“ an Potenzial, so der Naturschützer Jansen. Dennoch könne auch der Tagebausee Hambach den Verlust an Artenvielfalt und Lebensräumen, der durch die Rodung des Bürgewaldes entstanden ist, nicht ausgleichen.

Wasserqualität bereitet Naturschützern Sorge

Besonders ein Aspekt bereitet dem Umweltschützer Jansen Sorgen: die Wasserqualität in den geplanten Tagebauseen. Durch den jahrzehntelangen Kohleabbau wurde die natürliche Schichtenabfolge in dem Tagebau zerstört. Dadurch konnten Schadstoffe sich ungehindert von ehemals existierenden Trennschichten bis in große Tiefen ausbreiten. „Wenn der Grundwasserspiegel nach dem Abbaggern der Braunkohle wieder ansteigt, bildet sich Schwefelsäure. Sie lässt die Tagebauseen sowie das Grundwasser versauern“, schreibt die Heinrich-Böll-Stiftung.

Flutung des Tagebaus Hambach mit Rheinwasser

Zwar sei das „Versauerungsproblem“ beim Tagebau Garzweiler, der auch zu einem See umfunktioniert werden soll, deutlich schwerwiegender als beim Tagebau Hambach, so Jansen. Aber: Wenn das Wasser auch in dem Hambachsee einen zu geringen pH-Wert aufweist – also zu sauer ist – finden sich „keine ausreichenden Lebensbedingungen“ für die Tiere mehr, erklärte Jansen. Ein Negativbeispiel sei das Zieselmaar, ein alter Tagebaurestsee in der Nähe von Erftstadt im Rhein-Erft-Kreis, der durch einen hohen Eisengehalt orange gefärbt ist.

Zweitgrößter See Deutschlands in NRW sorgt für Streit Während die meisten Anrainerkommunen sich für den zweitgrößten See Deutschlands in NRW aussprechen, sind die Pläne für die Menschen in Dormagen ein Graus. Dort soll die Rheinwassertransportleitung zu den Tagebauen entspringen. Zu massiv seien die Eingriffe in Landschaft und Natur, zu immens die Schmutzbelastung und zu laut der Bau der benötigten Pumpanlage, so die Sorgen der Anwohner. Dormagens Bürgermeister Erik Lierenfeld kündigte an, dass er das Projekt juristisch prüfen und – wenn möglich – stoppen lassen will. Zuletzt haben sich die Bürgermeister und Vertreter der Anrainerkommunen mit einem offenen Brief an die Stadt Dormagen und ihren Bürgermeister gewandt. Die klare Forderung: Man solle zu einer „konstruktiven Rolle in dem Verfahren“ zurückkehren und von rechtlichen Schritten absehen..

Doch der Tagebausee Hambach soll nicht nur mit Grundwasser gefüllt werden. Um die geplante Flutungszeit von 40 Jahren zu erreichen, soll vor allen Dingen Wasser aus dem Rhein bei Dormagen in die Tagebaugrube gepumpt werden. Dieses sei mit „vielerlei Mikroschadstoffen belastet“, so Jansen, was wiederum die Wasserqualität senken könnte. Schon vor einigen Wochen forderte der Naturschützer gegenüber 24RHEIN, dass „die Plörre aus dem Rhein nicht ungereinigt in die Landschaft gespült werden“ dürfe. Den See mit ungefiltertem Rheinwasser aufzufüllen, wäre „fatal“. (mg)