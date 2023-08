Kleine Beulen unter der Haut: Was tun bei Atheromen?

Von: Julian Mayr

Teilen

Gutartige Zysten wie Atherome sind meist nur wenige Millimeter groß und tun nicht weh. © IMAGO/xM150aip934x

Selbst Hand anlegen und ausdrücken, empfiehlt sich nicht. Wie man bei Auftreten der gutartigen Zysten vorgehen sollte.

Kassel – Wer kennt es nicht: kleine, nervige Beulen im Gesicht und am Körper. Manche verabschieden sich wie Hitzepickel nach dem Sonnenbad von selbst wieder, andere halten sich hartnäckig, so etwa Warzen oder auch sogenannte Atherome. Umgangssprachlich auch als Grützbeutel bekannt, sind Atherome nichts anderes als gutartige Zysten. Ein Atherom ist in der Regel nicht schmerzhaft und mutet wie ein hautfarbener und elastischer Knoten an, verabschiedet sich jedoch nicht von selbst wieder.

Entzündungsgefahr bei Selbstentfernung

Hervorgerufen wird es durch eine Dysfunktion der Talgdrüsen. In den meisten Fällen misst das Atherom nur wenige Millimeter, kann aber unter Umständen auch die Größe einer Marille annehmen und überall am Körper vorkommen, wo auch Haare wachsen. Gefährlich ist sie jedoch nicht, erklärt die Diplombiologin Isabel Siegel auf gesundheit.de.

Atherom Umgangssprachlich auch als Grützbeutel bezeichnet werden, handelt es sich um eine gutartige Zyste der Unterhaut im Bereich der Haarfollikel, die sich häufig im Kopf-, Nacken,- oder Intimbereich bildet. Ein Atherom entsteht in der Regel durch eine Verstopfung des Ausführungsganges des Talgdrüsensekrets. Sie sind meist nicht größer als ein Stecknadelkopf, können jedoch auch auf die Dimension eines Hühnereis anwachsen und verursachen im Normalzustand keine Schmerzen. Aufgrund von Bakterien kann es jedoch zu Entzündungen kommen.

Rötlich verfärben kann sich die gutartige Zyste, wenn sie sich entzündet. Dabei dringen Bakterien in die Haut ein und verursachen eine Infektion, die mitunter schmerzhaft sein kann. Das geschieht meist, wenn Betroffene die Zyste selbst entfernen wollen. Deshalb ist von einer eigenhändigen Entledigung der störenden Beulen, etwa wie auch bei Hautgrieß, abzuraten.

Behandlung des Atheroms: Hautarzt oder Hausmittel?

Wer aufgrund wiederkehrender Entzündungen oder noch bevor diese auftreten können, eine Entfernung in Erwägung zieht, sollte sich an einen Hautarzt oder Chirurgen wenden. Die gutartige Zyste kann samt seiner ganzen Kapsel durch eine kleine Operation unter örtlicher Anästhesie problemlos und schmerzfrei herausgeschnitten werden. Ein vollständige und sachgemäße Entfernung des Atheroms ist wichtig, um zu verhindern, dass sich dieses erneut bildet. Die Kosten für den Eingriff trägt die Krankenkasse jedoch nur bei medizinischer Notwendigkeit.

Operative Entfernung einer Zyste. © IMAGO/AMELIE-BENOIST / IMAGE POINT FR / BSIP

Vorbeugen kann man der Bildung von Atheromen nur bedingt, da deren Entstehung wohl genetisch bedingt sein dürfte. Gegen die Linderung einer bereits entzündeten Zyste kann auch auf Hausmittel zurückgegriffen werden.

Dazu zählen etwa durchblutungsfördernde Zugsalben, die entzündungshemmend wirken können. Die mögliche antibakterielle Wirkung von anderen Stoffen, wie ätherischem Teebaumöl oder Apfelessig ist hingegen wissenschaftlich nicht belegt. Im schlimmsten Fall, etwa um eine Blutvergiftung zu vermeiden, kann auch die Einnahme eines Antibiotikums notwendig sein. In jedem Fall sollte jedoch vor Einnahme jedweder Mittel ein Hausarzt oder Apotheker konsultiert werden.