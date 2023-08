25 Leopard-1-Panzer stehen in Norditalien: Doch wem gehören sie eigentlich?

Von: Amy Walker

Auf einem Firmengelände in Norditalien stehen 25 Panzer, deren Eigentumsverhältnisse ungeklärt sind. Deutschland will sie an die Ukraine liefern. Darf man das überhaupt?

München – Vor Jahren wurden sie gekauft, dann weiterverkauft und anschließend fast vergessen. Doch jetzt, nachdem ihr Wert um ein Vielfaches gestiegen ist, erinnern sich alle Beteiligten noch ganz genau an ihre Leopard-1-Panzer, die auf einem Firmengelände in Norditalien stehen. Es handelt sich um 25 Panzer, die über 50 Jahre alt sind und 2016 vom Schweizer Rüstungskonzern Ruag gekauft wurden. Im November 2019 hat sie, so berichtet es die FAZ, die deutsche Firma GLS (Global Logistics Support) dann gekauft – sie aber nie abgeholt. Man hatte sich „noch nicht abschließend entschieden“, was damit zu tun sei, zitiert die Zeitung GLS.

Als der Rüstungskonzern Rheinmetall dann vor einigen Wochen 96 Panzer von der Schweizer Ruag kaufen wollte, waren auch diese 25 Panzer Teil der Verhandlungen. Und die GLS meldet sich nun zu Wort.

Schweiz will die Panzer nicht ausliefern

Rheinmetall wollte, mit Unterstützung der Bundesregierung, sowie Dänemark die Leopard-1-Panzer der Ruag kaufen und instandsetzen – dann an die Ukraine ausliefern. Allerdings hat die Schweizer Regierung den Export der Panzer verboten, mit Verweis auf die Neutralitätspolitik des Landes. Demnach darf kein Kriegsmaterial an Länder geliefert werden, die an einem bewaffneten Konflikt beteiligt sind. Dies gilt nach Auffassung der Regierung unabhängig davon, ob ein Land - wie die Ukraine - von außen angegriffen wurde und sich verteidigen will.

Jetzt berichten allerdings mehrere Medien übereinstimmend, dass die Ruag nun prüfe, ob sie die 25 Panzer in Norditalien überhaupt hätte verkaufen dürfen. Die GLS, deren Sitz in Bayern liegt, ist vermutlich der eigentliche Eigentümer dieser Panzer – auch wenn die Firma das Kriegsgerät nie geholt hat.

Ein Panzer vom Typ Leopard 1 (Archivbild). Rheinmetall bereitet rund 30 der Panzer für die Ukraine auf. © Daniel Reinhardt/dpa

Panzer für einen Schrottpreis gekauft - jetzt sind sie viel Geld wert

Das Ganze hat wohl auch damit zu tun, dass sich der Wert der Panzer in den vergangenen anderthalb Jahren deutlich gesteigert haben dürfte. Verschiedenen Angaben zufolge hat die GLS 2019 gerade mal 12.500 Franken (ca. 13.000 Euro) für die Panzer bezahlt. Was sie jetzt wert sind, ist schwer zu beziffern. Ein belgisches Unternehmen hat aber für seine Leopard-1-Panzer Anfang Januar 500.000 Euro pro Panzer verlangt, als das belgische Verteidigungsunternehmen angefragt hatte. Die dänische und deutsche Regierungen wollen 130 Millionen Euro ausgeben, um alte Leopard-1-Panzer zu kaufen und instand zu setzen.

Sollten sich die Eigentumsansprüche klären, könnte es für die Schweizer Regierung nochmal brisant werden. Schließlich hatten sie 2019 nichts gegen den Verkauf an GLS eingewendet. Allerdings war damals auch klar, dass die Panzer nicht an einem Krieg beteiligt sein würden. Das hat sich jetzt schlagartig geändert – und in Bern wird das vermutlich schlecht ankommen.