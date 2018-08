Kassel. Wer ab 1. September einen Neuwagen kauft, der muss sich auf höhere Kfz-Steuern einstellen. Grund sind neue Abgastests mit Messwerten, die auch beim Kohlendioxid(CO2)-Ausstoß näher an die Wirklichkeit rücken.

Der damalige Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) formulierte das Anfang des Jahres im Bayerischen Rundfunk etwas unbeholfen so: „Die Autos verändern sich nicht, sondern nur die Betrachtung, wieviel CO2 sie ausstoßen, verändert sich.“

Nach den jüngsten Abgasskandalen mit heimlich manipulierten Werten, die auf der Straße oft ein Vielfaches dessen ausmachten, was auf dem Rollenprüfstand anfiel, wurde ein weltweit harmonisierter Test zur Ermittlung der Emissionen leichter Kraftfahrzeuge (WLTP) entwickelt. Getestet werden im bisher gültigen Verfahren NEFZ jeweils die Basismodelle eines Fahrzeugtyps – ohne gefragte Extras wie Sitzheizungen, Navis oder Klimaanlagen, die Gewicht und Verbrauch erhöhen. Der neue Messzyklus WLTP fordert dagegen, durchschnittlich ausgestattete Autos zu testen.

Mehr CO2-Ausstoß, auch wenn nur anders gemessen wird, heißt höhere Kfz-Steuer. Mit einem Plus von insgesamt 1,1 Milliarden rechne das Bundesfinanzministerium bis 2022, meldete das Handelsblatt im Januar. Von der Änderung in knapp zwei Wochen sind „nur erstmals zugelassene Personenkraftwagen betroffen; davor zugelassene demzufolge nicht“, heißt es im Ministerium. „Kurios“ nennt der ADAC die Lage: „Obwohl die Modelle technisch absolut identisch sind und nur neu gemessen wurden, zahlt der, der sein Auto nach dem 1. September neu zugelassen hat, bis zu gut 70 Prozent mehr Kfz-Steuer als der Altbesitzer.“ Im Schnitt werden es 20 Prozent mehr, meint der Automobilverband VDA.

Modell Co2-Wert NEFZ/WLTP (g/km) Kfz- Steuer alt/€ Kfz- Steuer neu/€. Diff. +/– BMW 218d Active Tourer 119/146 238 292 + 22,7 % BMW 218i Active Tourer 132/158 104 156 + 50,0 % BMW X1 sDrive 18d xL. 121/152 242 304 + 25,6 % Dacia Duster Sce 115 Ess 149/176 140 194 + 38,6 % Dacia Sandero Stepway 127/150 82 128 + 56,1 % Opel Grandland X 2.0 D 128/171 256 342 + 33,6 % Peugeot 508 1.6 Pure Tech 125/159 92 160 + 73,9 % Subaru Outback 2.5i 226/193 312 246 – 21,2 % Suzuki Swift Sport 1.4 125/135 88 108 + 22,7 % Volvo V60 D4 Inscription 125/154 250 308 + 23,2 % Volvo V90 D4 Mom. AWD 139/174 278 348 + 25,2 % Volvo XC40 D4 Mom. AWD 135/172 270 344 + 27,4 % Volvo XC40 T5 R-D. AWD 168/194 186 238 + 28,0 % VW Touareg 3.0 V6 TDI El. 182/229 459 553 + 20,5 % VW up! GTI 110/128 50 86 + 72,0 %

Der ADAC hat aus Papieren von Autos, die den CO2-Wert im Kfz-Schein schon nach alter Messmethode NEFZ (Feld 22) und nach dem neuen WLTP (Feld V.7) ausweisen, die Kfz-Steueränderung berechnet. Ergebnis: In 14 Fällen wird’s teurer, nur einmal billiger (siehe Tabelle). Wohl zufällig stellt VW das Auto mit dem größten Aufschlag in Euro, den Touareg (+ 94 Euro) und auch den Wagen mit dem größten Sprung in Prozenten (VW up! GTI, + 72 %).

Vor allem Kleinwagen trifft die Neuberechnung heftig. Da bei ihnen die CO2-Werte sehr nahe an der Freigrenze von 95 g/km liegen, ergeben kleine Änderungen beim CO2 prozentual viel höhere Steigerungen als bei größeren Autos. Das alles, wie gesagt, ohne Änderung am Steuersatz (2 Euro je 1 g CO2/km, abzüglich 95 g/km Freigrenze). Ob es dabei bleibt, ist offen. Das Finanzministerium will nach einem Jahr Bilanz ziehen.

Vor allem bei VW aber auch bei anderen Fahrzeugherstellern führt der WLTP-Start zu Problemen: Viele Modell-Varianten haben den Test noch nicht durchlaufen und können damit nicht zugelassen werden. Das hat Folgen für Händler und Käufer. Was Verbraucher beachten sollten, die jetzt mit einem neuen Auto liebäugeln oder gar schon verhandeln, hat das ARD-Magazin Plusminus Anfang August zusammengefasst. (mit dpa)

