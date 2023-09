Abrissprämie statt Sanierungszwang: Kann diese Idee den Wohnungsbau wieder ankurbeln?

Von: Amy Walker

Die Bauwirtschaft hat viele Ideen, wie sie die Krise wieder in den Griff bekommt. Eine davon lautet: Abrissprämie für Häuser, die nicht mehr sanierungsfähig sind. Die Politik hält davon wenig.

Berlin – Wenn sich am 25. September führende Vertreter der Bauwirtschaft im Kanzleramt treffen, dann muss darüber entschieden werden, wie es weitergehen kann. Denn dass der Wohnungsbau in einer Krise steckt, darüber sind sich alle einig. Und auch: Dass sie nur wieder herauskommt, wenn die Politik an den richtigen Stellschrauben dreht. Welche das sind – darüber wird noch gestritten.

Die Baubranche selbst hat aber viele Ideen. Für eine hat der Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) nun ein Positionspapier erarbeitet. Im Kern geht es darum, den Abriss maroder und schwer sanierbarer Wohngebäude zu bezuschussen.

15 Millionen Wohngebäude in Deutschland sanierungsbedürftig

Tatsächlich ist das Thema Sanierungen eines, an das man sich politisch noch nicht getraut hat. Nur hinter vorgehaltener Hand gibt man in Berlin zu, dass die Modernisierung der Bestandsgebäude eine riesige Herausforderung sind. Eine, für die noch keine Lösungen parat sind – zumal keiner eine Wiederholung des Heizungs-Debakels wünscht. Fakt ist jedoch: Um die Klimaschutzziele zu erreichen, müssten unterschiedlichen Experten zufolge zwischen 15 und 18 Millionen Wohngebäude in Deutschland saniert werden.

Der BDF schreibt im Positionspapier, dass davon aber gut 4,1 Millionen „nicht wirtschaftlich modernisierungsfähig“ sind. Davon seien knapp zwei Millionen Ein- oder Zweifamilienhäuser. Es wäre also rein kostentechnisch sinnvoller, diese Gebäude einfach abzureißen und stattdessen einen energetisch effizienten Neubau zu errichten. Ihre Idee also: Mit einer staatlichen Abrissprämie könnte man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die Baubranche könnte wieder angekurbelt werden, und bei den Klimazielen käme man voran.

„Da sich Abrisskosten je nach Gebäude auf zwischen 15.000 und 45.000 Euro belaufen können, ist eine Prämienhöhe von mindestens 20.000 Euro angemessen, die sich in ihrer finalen Höhe am Effizienzstandard des Neubaus orientieren sollte“, heißt es im Positionspapier des BDF weiter. Damit könnte man Kaufinteressenten anlocken, die sich aktuell wegen der hohen Kosten noch scheuen, ein sanierungsbedürftiges Haus zu kaufen. „Eine staatliche Ersatzneubau-Prämie könnte dazu beitragen, den Bestandsersatz dem Neubau vorzuziehen und Grundstücke zu schaffen, ohne weitere Flächen zu versiegeln.“

Ampel-Politiker halten wenig von der Idee

Die Idee des BDF ist nicht neu. So hatte bereits vor einigen Wochen Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB), in der Wirtschaftswoche für eine Abrissprämie geworben. Doch in der Politik kommt die Idee nicht gut an. So hat das Handelsblatt bei mehreren Politikern und Politikerinnen der Ampel-Fraktionen nachgefragt, keine der drei Parteien hält eine Abrissprämie für sinnvoll. Und auch das Bauministerium sagte der Zeitung, dass die Forderung „nicht in unserem Sinn“ sei.

Und auch angesichts des rigiden Sparkurses, den Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) gerade vorlegt, ist eine Finanzierung des Vorschlags gerade nur schwer vorstellbar. Im Haushaltsentwurf für 2024 ist eine Kürzung der Mittel für das Bauministerium von 7,3 in diesem Jahr auf 7 Milliarden Euro, vorgesehen.

In der Bauwirtschaft sind aber auch nicht alle der Meinung, dass Geld vom Staat überhaupt vonnöten sind. So forderte Thomas Reimann, Präsident des hessischen Baugewerbes, im Gespräch mit IPPEN.MEDIA hauptsächlich eine Deregulierung, also: weniger Gesetze und Auflagen. „Wir brauchen überhaupt kein Geld vom Staat. Was wir brauchen sind Signale des Vertrauens, damit Investoren wieder wissen, dass sie sich auf die Politik verlassen können.“

Frankreich verbietet Vermietung unsanierter Wohnungen

Auch in anderen Ländern ist man mit der Problematik konfrontiert, dass in den nächsten Jahren eine riesige Anzahl an Gebäuden saniert werden muss. So hat Nachbarland Frankreich seit diesem Jahr ein Neuvermietungsverbot für Wohnungen mit besonders niedrigen Energieklassen eingeführt. Betroffen sind aktuell Gebäude der schlechtesten Energieeffizienzklasse in Frankreich, das ist G+ - eine Klasse, die es hierzulande nicht gibt. Diese Klasse haben Wohnungen, deren Energieverbrauch über 450 kWh pro Quadratmeter pro Jahr liegt.

Das Vermietungsverbot wird schrittweise bis 2034 ausgeweitet, dann sollen auch Gebäude der Energieklasse E betroffen sein. Erst wenn eine Modernisierung stattgefunden hat, dürfen Eigentümer ihre von den Franzosen getauften „Wärmesiebe“ wieder zur Miete anbieten.