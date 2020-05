Abwrackprämie 2.0: Entscheidung neuerlich vertagt - CDU-Politiker schicken Giftpfeile gegen Autoindustrie

Wird die deutsche Autoindustrie mit einer „Abwrackprämie“ in der Corona-Krise unterstützt? Der für nächste Woche anberaumte Gipfel wird angeblich vertagt. Aus der Union gibt es kritische Töne.

Update vom 28. Mai, 20.21 Uhr: Der für Dienstag geplante Autogipfel zwischen Bundesregierung und des Verbandes der Automobilindustrie wird angeblich nicht stattfinden. Das bestätigte VDA-Chefin Hildegard Müller angeblich der Bild. Die Regierung habe noch internen Abstimmungsbedarf für den Koalitionsausschuss, der für den gleichen Tag (2. Juni) vorgesehen ist. Jedoch sei die Frage nach einem Konjunkturimpuls für die Automobilindustrie in Form einer neuen „Abwrackprämie“ weiter auf der Agenda.

Die Automobilbranche fordert unter anderem Kaufprämien, um den Absatz von Pkw und Nutzfahrzeugen anzukurbeln. Müller verwies darauf, dass für mehr als Millionen Menschen Kurzarbeit beantragt worden sei. Offenbar sei die "Dramatik der Lage noch gar nicht allen bewusst". Durch den Stillstand fehlten dem Staat und den Sozialsystemen pro Monat Milliarden Euro an Einnahmen. Zum gleichen Zeitpunkt wurde eine Hiobsbotschaft des deutschen Zulieferer-Riesen ZF Friedrichshafen bekannt. "Wir müssen die Menschen wieder in Arbeit bringen", so Müller. Gebraucht werde ein "starker Impuls".

„Abwrackprämie“ für Kauf eines Neuwagens? „Dramatik nicht allen bewusst“

Vertreter der Automobilindustrie hatten bereits Anfang Mai mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beraten. Entscheidungen über Hilfen für die Branche in der Corona-Krise* fielen bei der Telefonkonferenz nicht. Es wurde vereinbart, sich weiter in einer Arbeitsgruppe über "konjunkturbelebende Maßnahmen" auszutauschen. Deren Ergebnisse sollten Anfang Juni besprochen werden.

+ Gibt es eine "Abwrackprämie 2.0"? Angela Merkel und die Bundesregierung machen es spannend. © dpa / Silas Stein

Wie die Süddeutsche Zeitung (Freitagsausgabe) berichtet, gibt es in der Unionsfraktion erheblichen Widerstand gegen eine „Abwrackprämie“ für Autos. In der jüngsten Sitzung hätte sich demnach die Mehrheit dagegen ausgeprochen. Als schärfster Gegner gilt demnach der Vorsitzende des Parlamentskreises Mittelstand der Unionsfraktion, Christian von Stetten (CDU). Dem Parlamentskreis gehören 161 der 246 Unionsabgeordneten an.

Von Stetten sagte der SZ, er lehne eine Kaufprämie für Autos ab und auch "die Mehrheit der Unionsfraktion ist mit Sicherheit gegen eine Kaufprämie". Die Autoindustrie habe "die Absatzkrise durch ihre Forderung nach einer Kaufprämie selber noch verschärft - jetzt kauft keiner mehr Autos, weil alle abwarten, ob es diese Kaufprämie geben wird". Deswegen müsse man den Bürgern jetzt sagen, "dass es keine Kaufprämie geben wird, dann wird der Absatz auch wieder steigen".

Auch der Wirtschaftsflügel der CDU lehnt Kaufprämien ab. Carsten Linnemann, der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, sagte, er "warne davor, jetzt auf branchenspezifische und nur kurzfristig wirkende Maßnahmen zu setzen".

Abwrackprämie 2.0: Klima-Aktivistin Luisa Neubauer entsetzt über Autoprämie

Ursprungsartikel vom 25. Mai:

Die Autoindustrie gilt als Herzstück der deutschen Wirtschaft. Auch die heimische Vorzeige-Branche spürt die Auswirkungen der Corona-Pandemie* deutlich - denn wer kann schon einen Neuwagen kaufen, wenn die Showrooms der Marken VW, Audi, BMW, Mercedes und Co. geschlossen sind? Als weiterer Punkt kommt hinzu, dass die finanzielle Unsicherheit aufgrund von Corona viele Menschen an einer kostenintensiven Anschaffung hindert.

Abwrackprämie 2.0 wegen Corona: In welcher Form kommt die Neuwagenprämie?

Um die finanziellen Einbußen der deutschen Autohersteller abzufedern, fordern speziell die „Auto-Länder“ Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen eine Autokauf-Prämie für Neuwagen-Modelle. Schon länger steht dieser Punkt auf der Agenda - und wird auch vom einflussreichen Verband Deutscher Automobilhersteller (VDA) forciert. Für den 2. Juni ist eine weitere Verhandlung zwischen Regierungsspitzen und VDA (“Autogipfel“) geplant, um über eine neue Abwrackprämie zu entscheiden.

+ Neubauer hält eine Autoprämie für eine „maximal unverantwortliche Idee“ © dpa / Christian Charisius

Wie der Spiegel berichtet, gibt es einen Knackpunkt, der die Entscheidungsfindung noch brisanter macht: die Koppelung an eine Obergrenze des CO2-Ausstoßes. Demnach könnte eine Förderung beim Autokauf besiegelt werden, die einen Kohlendioxid-Ausstoß von maximal 140 Gramm pro Kilometer beinhaltet. Dies würde bedeuten, dass auch renditestarke Modelle wie der BMW 5er oder die Mercedes E-Klasse unter die Subventionierung fallen und nicht nur Fahrzeuge mit geringem Schadstoffausstoß oder gar emissionsfreie Fahrzeuge wie Elektroautos.

Aufgrund der im November 2019 erhöhten Umweltprämie werden jene Autos allerdings ohnehin bereits staatlich gefordert.

Kommt die Abwrackprämie 2.0 wegen Corona: Klimaaktivistin Luisa Neubauer empört

Der Wert liegt zudem markant über dem Flottengrenzwert der Europäischen Union in Höhe von 95 Gramm und torpediert daher auch die Klimaziele der Bundesregierung für 2030, wie der Spiegel ausführt. Klar, dass das bei Menschen Unverständnis erzeugt, die sich eine Verkehrswende sowie Mobilität mit umweltfreundlicheren Antrieben wünschen.

Die bekannte deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer (“Fridays for Future“) äußert ihr Entsetzen angesichts der sich anbahnenden Autokaufprämie in den sozialen Netzwerken:

Was für ein Mittelfinger-Move. Und das betrifft nicht mal mehr "nur" diejenigen, die Klimaschutz fordern. Sondern faktisch alle, die Steuern zahlen. Man fragt sich wann dem VDA dann auch samt Büro ins Kanzleramt einzieht.https://t.co/uUQZECqgLV — Luisa Neubauer (@Luisamneubauer) May 22, 2020

Staatliche Autokauf-Prämie: So funktioniert die finanzielle Unterstützung

Der Deutsche Gewerkschaftsbund pocht ebenfalls auf die Prämien zur Förderung des Autokaufs. Vorstandsmitglied Stefan Körzell sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, sie seien für Fahrzeuge "sinnvoll, wenn sie technologieoffen ist und auch für emissionsarme Verbrenner gilt".

Die Wirtschaftsweisen in Deutschland lehnen die Förderung zur Anschaffung eines Neuwagens hingegen ab und argumentierten kürzlich, angesichts Corona* gelte es, nicht nur die Nachfrage zu stärken, sondern zugleich den Strukturwandel in Form einer Verkehrswende sinnvoll in die Wege zu leiten.

Im Fördertopf der Neuwagen-Prämie sollen sich 2,5 Milliarden Euro befinden. Anträge von Autokäufern würden so lange bewilligt, bis die finanziellen Mittel ausgeschöpft sind. Und wie hoch wird die Autokauf-Prämie für Neuwagen? Angeblich 4000 Euro - die je zur Hälfte von Hersteller und Staat* getragen werden.

