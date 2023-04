Ahlers: Bekannter deutscher Modehändler insolvent

Von: Thomas Schmidtutz

Eilmeldung von IPPEN MEDIA. (Symbolfoto) © IPPEN MEDIA

Die Folgen der Corona-Pandemie und die Kaufzurückhaltung machen immer mehr Modehändlern schwer zu schaffen. Jetzt hat es das nächste Unternehmen erwischt.

Herford - Die wirtschaftlichen Probleme in der deutschen Modebranche bringen immer mehr Unternehmen in Schwierigkeiten. Jetzt hat es Ahlers erwischt. Der Herrenmodehersteller kündigte am Montag an, dass er wegen drohender Zahlungsunfähigkeit Insolvenz-Anträge beim Amtsgericht Bielefeld stellen werde. Betroffen seien die Ahlers AG sowie sieben Tochtergesellschaften.

Zur Begründung verwies Firmen-Chefin Stella Ahlers auf die Folgen der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden gestörten Lieferketten, Kaufzurückhaltung und die hohe Inflation. Dennoch sehe sie Zukunftsoptionen für das Unternehmen, hob Ahlers hervor. Zu Ahlers gehören unter anderem die Marken Pierre Cardin, Baldessarini und Otto Kern. neben anderen Marken Mehr in Kürze. (dpa/utz)