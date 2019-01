Europäischer Flugzeugbauer Airbus gehackt

„Unberechtigter Zugriff auf Daten“

Der europäische Flugzeugbauer Airbus ist gehackt worden. Wie das Unternehmen am Mittwochabend in Toulouse mitteilte, gab es einen "Cyber-Vorfall in Bezug auf geschäftliche Informationssysteme bei Airbus Commercial Aircraft".