Wegen Inflation und hoher Kosten: Traditions-Versandhaus insolvent

Von: Lisa Mayerhofer

Einer der größten Versandhändler Deutschlands hat Insolvenz beantragt: die Klingel-Gruppe aus Pforzheim. (Symbolbild) © allOver-MEV/Imago

Einer der größten Versandhändler Deutschlands hat Insolvenz beantragt: die Klingel-Gruppe aus Pforzheim. Das Unternehmen wurde 1923 gegründet.

Pforzheim – Der Modebranche geht es schlecht. Nun hat es ein altehrwürdiges Unternehmen aus Pforzheim erwischt. Das Versandhaus Klingel musste diese Woche Insolvenz beantragen. Die Klingel-Gruppe ist einer der größten Versandhändler Deutschlands und wendet sich vor allem an die Zielgruppe der „Best Ager“.

Versandhaus Klingel insolvent: Zukunft der Mitarbeiter noch ungewiss

Eine Sprecherin teilte am Mittwoch mit, dass die K–Mail Order GmbH & Co. KG als Hauptgesellschaft der Unternehmensgruppe ein Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung beantragt hat. Zudem hätten die zwei Hamburger Tochtergesellschaften, die Impressionen Versand GmbH und die Schneider GmbH & Co. KG. entsprechende Insolvenzanträge gestellt.

Weitere Gesellschaften der Firmengruppe seien demnach nicht betroffen. Die Klingel-Gruppe will nun die Sanierung der angeschlagenen Unternehmen unter Aufsicht eines Sachverwalters selbst in die Hand nehmen. Demnach laufe bei allen Unternehmen der Geschäftsbetrieb vollumfänglich weiter: Kunden und Kundinnen könnten weiterhin Bestellungen aufgeben und erhalten.

Was die aktuelle Situation für die etwa 1800 Beschäftigten der drei Gesellschaften bedeutet, ist hingegen noch nicht gewiss. Die Geschäftsführung teilte dazu mit: „Die konkreten Sanierungsmaßnahmen erarbeiten wir aktuell gemeinsam mit Experten und werden unsere Mitarbeitenden umgehend informieren, sobald diese feststehen.“

Inflation und hohe Kosten haben der Klingel-Gruppe zugesetzt

Der Klingel-Gruppe haben im vergangenen Jahr mehrere Probleme stark zugesetzt. Dazu gehört vor allem die deutliche Konsumzurückhaltung seit dem Ukraine-Krieg, aber auch die hohe Inflation und die gestiegenen Kosten. So seien vor allem die Kosten für die Katalogproduktion, Logistik und den Versand signifikant gestiegen, so das Unternehmen. Allein im Jahr 2022 habe sich der Papierpreis verdoppelt, hinzu kämen erhebliche Steigerungen bei den Fracht- und Containerpreisen. Nun möchte die Klingel-Gruppe das Ruder herumreißen, „Prozesse vereinfachen“ und sich wieder „zukunftsfähig aufstellen“.

Das Versandhaus Klingel wurde 1923 in Pforzheim gegründet und bedient nach eigenen Angaben mehr als 3,3 Millionen Kunden und Kundinnen, die sich meist im Alter zwischen 50 und 70 Jahren befinden. Demnach lagen die Umsätze 2021 bei knapp einer Milliarde Euro.