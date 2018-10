Putenfleisch ließ die Funken sprühen! Diese Aldi-Partnersuche einer Frau ist zum Schießen

Wer sagt, in Zeiten von Tinder gebe es keine romantischen Kennenlern-Geschichten mehr - der sollte sich bei Aldi mal über Putenfleisch unterhalten.

München - In Zeiten des digitalen „Fastfood-Datings“ durch Tinder und Co. strahlt der Supermarkt als Kennenlern-Ort für die große Liebe beinahe eine anachronistische Romantik aus. Ja, richtig, ein Gespräch über reduziertes Putenfleisch, Boxershort-Schnäppchen am Wühltisch oder den Lieblings-Pudding ist im Zweifel immer noch eine bessere Geschichte für die späteren Enkelkinder als ein bloßer Swipe nach rechts.

Regelrechtes Hollywood-Lovestory-Potenzial hat es dann, wenn dem Liebesglück ein Aus-den-Augen-verloren-und-wiedergefunden-Plot vorausgeht.

putenfleisch@gmx.de - das klingt fast nach Lovestory à la Hollywood

Wenn der Typ sich dann auch noch unter der E-Mail-Adresse bio-putenfleisch@gmx.de bei seiner Angebeteten meldet, dann klingt das schon sehr nach Meg Ryan, Hugh Grant und Konsorten - Romantic Comedy at it‘s best.

So ist es der Urheberin dieser Annonce in einer uns unbekannten Aldi-Filiale durchaus zu wünschen, dass sie ihren Traummann, mit dem sie sich kurz über das „30 Prozent reduzierte Bio-Putenfleisch“ unterhalten hat, auch finden wird. Für den Glauben an die Magie des analogen Kennenlernens hat sie ihr Happy End à la Hollywood auf jeden Fall verdient.

Auch interessant:

Alles anders für Millionen Leser: Aldi krempelt Prospekt radikal um

Aldi postet Bild auf Facebook - und wird prompt von Lidl bloßgestellt

Kandidaten landen bei RTL2-Show vor laufender Kamera im Bett

bah