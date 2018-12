Aldi-Produkt um 8.02 Uhr schon vergriffen - dann taucht es woanders  auf

Bei Aldi Süd gibt es einen Beef Maker im Angebot, doch kaum ein Kunde bekommt das Gerät überhaupt zu sehen. Ein möglicher Grund findet sich im Netz.

Update vom 18. Dezember 2018: Was einige enttäuschte Kunden schon vermutet haben (siehe unten), bewahrheitet sich offenbar: Manche haben den bei Aldi angebotenen Beef Maker wohl nur gekauft, um ihn anschließend bei Ebay weiterzuverkaufen - und fette Gewinne zu machen.

Zumindest werden auf der Online-Verkaufsplattform wenige Tage nach dem Aldi-Angebot zahlreiche Beef Maker von Aldi angeboten - etliche brandneu, unbenutzt und in Original-Verpackung. Teilweise zum Wucherpreis: Die privaten Verkäufer verlangen zum Teil 269 Euro Sofort-Kauf-Preis - das sind hundert Euro mehr als die 179 Euro, für die der Hochleistungsgrill bei Aldi zu haben war. Andere starten zwar mit einem geringeren Preis, hoffen aber wohl auf hohe Gebote angesichts des Riesen-Interesses, auf das das Aldi-Angebot gestoßen ist.

Ausgangsmeldung: Aldi-Angebot ist um 8.02 Uhr ausverkauft

München - Wer ein leckeres Steak genießen will, muss nicht unbedingt ein Restaurant gehen. Mit einem Hochtemperaturgrill, der auch Beef Maker genannt wird, lässt sich auch zu Hause ein perfekter Garpunkt erreichen. Bei Aldi Süd gibt es seit Samstag, den 15. Dezember, so einen „Beefer“ im Angebot.

Der Discounter schreibt auf seiner Website: „Die Grill-Temperatur von bis zu 800 °C sorgt in kürzester Zeit für eine knusprige Kruste und köstliche Röstaromen durch stufenlos regelbaren Keramikbrenner.“ Es sei ein professioneller Hochtemperaturgrill aus Edelstahl für das perfekte Grillerlebnis mit individuellen Einstellmöglichkeiten zum Grillen von Fleisch, Fisch und Gemüse. Der Profigrill für daheim kostet bei dem Discounter 179 Euro. Normalerweise liegt so ein Produkt bei 300 bis 900 Euro.

Aldi Süd: Beef Maker nach zwei Minuten nicht mehr zu haben

Bei so einem Schnäppchen werden alle Fleischliebhaber hellhörig. Einen Profigrill für so einen Preis gibt es nicht alle Tage. Einige Kunden haben extra auf Schlaf verzichtet, um den Beef Maker zu ergattern.

Niels H. schrieb Aldi bei Facebook an die Pinnwand: „Ich habe gerade richtig schlechte Laune! Heute der Aldi-‚Beefer‘ im Angebot! Extra Wecker gestellt 4 Stunden nur geschlafen! Hab mich gefreut wie ein Schneekönig... dann war ich nach 2 Minuten dran und es war alles ausverkauft! Wieso kann jemand 5 Stück auf einmal kaufen! Was soll das? Wir waren 6 Leute in der Schlange! Das ist echt richtig schlecht von Aldi! Machen schon so ‘nen Heck Meck mit Online-Code etc. und dann nach 2 Minuten ausverkauft! Lächerlich! Bin megaenttäuscht und sauer! Hätte man sich den Gang um 7.45 Uhr mit Augenrändern und Gammellook auch sparen können! Ganz schlechte Aktion!“

Aldi-Kunden beschweren sich wegen Beef Maker

Er war aber nicht der einzige Kunde, der schon um 8 Uhr morgens vor dem Laden stand und dann doch keinen „Beefer“ bekam. In zahlreichen Filialen war der Grill schon nach wenigen Minuten ausverkauft. Die Kunden fühlen sich veräppelt und lassen in den Sozialen Medien ihrer Wut freien Lauf.

Simone N. ging wie viele leer aus. Sie schrieb bei Facebook: „Gestern erst hier von Aldi Süd gelesen, dass jeder, der einen Beef Maker haben möchte, auch einen bekommt: Heute 8 Uhr Filiale Adelsdorf alles ausverkauft. Ernsthaft?“

Auch Markus H. ist verärgert: „Hallo Aldi-Süd-Team, heute bin ich von euch leider schwer enttäuscht worden... Ich wollte mir heute den Beef Maker aus dem aktuellen Angebot holen. Ich bin extra dafür früh aufgestanden. In der Filiale, in der ich war, war dieses Angebot bereits 4 Minuten nach Ladenöffnung ausverkauft! Und das, obwohl ich sogar der erste Kunde an der Kasse gewesen bin! Das kann doch so nicht wahr sein! Jetzt kann ich sicherlich (wie schon bei Aldi Nord vor ein paar Wochen) in ein paar Tagen das Ding bei eBay kaufen ... Echt schade ich bin schwer enttäuscht ... Vielleicht solltet ihr bei so einem Artikel das nächste mal etwas höhere Stückzahlen kalkulieren.“

Eine Kundin hatte sich ein Steak aus dem „Beefer“ zu Weihnachten gewünscht, daraus wird erstmal nichts: „Ich bin stinksauer. Weihnachten im Eimer. Ich wollte einen Steak Maker...war um Punkt 8 Uhr im Laden und die 3. in der Schlange an der Kasse...alle weg...euer Ernst?“

Aldi äußert sich zunächst nicht zu Beschwerden

Der Discounter hat sich zu den zahlreichen Beschwerden auf Facebook am Samstagmorgen zunächst nicht geäußert. Warum die Beef Maker so schnell ausverkauft waren, bleibt ungewiss. Die Kunden sind jedenfalls enttäuscht.

Keine Engpässe soll es unterdessen zum Jahreswechsel beim Feuerwerk geben: Aldi Nord und Aldi Süd öffnen in den letzten Tagen vor Silvester 2018 sogar ihre Filialen früher, um einen möglichen Ansturm zu bewältigen.

