„Das ist echt erschreckend“: Kunden schießen gegen Aldi-Werbung

Aldi Süd gerät gerade von einem Shitstorm in den nächsten. Diesmal ist eine Plus-Size-Kollektion Bestandteil der Diskussionen. Die Reaktion des Discounters ließ nicht lange auf sich warten.

Mülheim an der Ruhr - Der Discounter-Riese Aldi schlittert gerade von einem Shitstorm in den nächsten. Erst gab es eine Sport-Kollektion von Sophia Thiel lediglich bis zur Größe 44/46, was insbesondere Frauen als diskriminierend einstuften. Nun bringt Aldi eine Übergrößen-Kollektion auf den Markt - doch auch mit dieser sind die Kunden des Discounters nicht einverstanden. Oder vielmehr mit der Werbung für diese.

Die Models, die für die Mode werben, sind teilweise so schlank wie die Fitnessbloggerin Thiel. „Ernsthaft, Aldi Süd? DAS ist GROSSE Mode???“, kommentierte eine empörte Kundin auf der Facebook-Seite des Unternehmens. „Sie hat eine absolut normale Figur?! Wieso wird sie als groß/dick bezeichnet?!“, regte sie sich weiter auf: „Das ist echt erschreckend.“

Aldi-Kundin: „In meinen Augen lächerlich“

Und sie ist nicht die einzige Kundin, die sich über die Werbung des Discounters echauffiert. Eine weitere beschwerte sich, dass die Wahl solch eines Models „in meinen Augen lächerlich“ sei und ein falsches Bild übermittle. Durchschnittliche Maße, wie von Aldi impliziert, seien das nicht.

Daraufhin reagierte der Konzern schnell. Es tue Aldi leid, „dass du dich an unserem Prospekt störst. Es handelt sich jedoch um unsere große Kollektion von Größe 44 bis 54, bei der es nicht um Proportionen, sondern um Passformen geht.“ Das abgebildete Model falle in diese Konfektion. In einem weiteren Kommentar zu diesem Prospekt schreibt Aldi: „Wir möchten gern klarstellen, dass wir niemanden als dick bezeichnen oder behaupten, jemand habe keine normale Figur.“ Ob die Reaktionen des Discounters die Kunden zufriedenstellte, ist noch nicht bekannt.

