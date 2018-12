Aldi erweitert Sortiment für Weihnachten und macht damit Drogerien Konkurrenz

Aldi verkauft jetzt auch ein beliebtes Drogerieprodukt, das in dieser Form speziell für die Weihnachtszeit auf den Markt kommt.

Neues Produkt bei Aldi: Geschenkset zu Weihnachten

Update vom 3. Dezember 2018: Aldi wartet vor Weihnachten und dem neuen Jahr noch einmal mit einem neuen Produkt auf. Beim Discounter gibt es jetzt sowohl im Norden als auch im Süden Deutschlands ein klassisches und beliebtes Produkt aus dem Drogerie-Sortiment: Ab dem 15. Dezember nimmt Aldi erstmals Geschenksets ins Sortiment auf. Das geht aus dem neuen Aldi-Prospekt hervor. Diesen gibt es seit Samstag in allen Filialen.

Unter dem Namen „Verwöhnpflege für dich“ verkauft der Discounter ein Nivea-Geschenkset, bestehend aus einem Anti-Transpirant-Deospray, einem Pflegedusche-Shampoo und einem Labello-Lippenstift.

Mit genau der gleichen Marke werben derzeit auch die Drogerie-Schwergewichte Müller, Rossmann oder dm. Bereits 2018 hatte Aldi schon einmal ein typisches Drogerie-Produkt in sein Sortiment aufgenommen: Damals hatte es ein Markenparfüm im Wühlkorb zu kaufen gegeben.

Aldi Süd verkauft jetzt auch Zeitungen und Zeitschriften - es gibt aber einen Haken

Unser Artikel vom 7. September 2018: Noch ist alles nur ein Test: In zwei bisher bekannten Filialen in Mainz und Köln geht Aldi nun noch unbekannte Wege und nimmt neue Produkte in das Sortiment auf.

Nachdem die Konkurrenz um Lidl schon vor längerer Zeit mit dem Verkauf begonnen hatten und Zeitungen und Zeitschriften in ihr Standardsortiment aufgenommen haben, sind diese nun auch in den ersten Filialen von Aldi Süd erhältlich. Entdeckt hatte das die Lebensmittel Zeitung, Aldi hat dies unserer Redaktion gegenüber bestätigt.

Bild und Co. gibt es schon länger bei Aldi Nord

So erklärte eine Sprecherin, dass die Testphase bereits Anfang September begonnen hat. „Die Presseerzeugnisse befinden sich vor dem Kassenbereich und umfassen Publikums-, sowie Tagesmedien. Dabei kann das Angebot an Zeitschriften und Zeitungen von Filiale zu Filiale variieren.“ Ganz neu sind die Zeitungen im Aldi-Universum jedoch nicht: Aldi Nord hatte den Testverkauf bereits einige Zeit zuvor begonnen. Daher war auch schon über den möglichen Start einer Testphase bei Aldi Süd spekuliert worden.

Nachdem die Presse somit endgültig den Weg zu Aldi gefunden hat, ist davon auszugehen, dass der Konzern auch langfristig mit Printmedien in seinem festen Sortiment plant.

Aldi-Angebot auch als Chance für Medien

Die Medienbranche selbst freut sich sicher über das neue Angebot. Nicht unbegründet ist sicherlich die Hoffnung, dass Aldi-Kunden sich vor der Kasse noch eine Zeitung sichern und so die Auflagen steigern könnten. Zu den verkauften Medien bei Aldi zählen nun unter anderem Stern, Bild, Bravo, Playboy oder regionale Tageszeitungen.

Die Bild-Zeitung selbst drängte schon vor Jahren aktiv darauf, ins Sortiment bei Aldi aufgenommen zu werden. Beide Unternehmen arbeiten eng zusammen: Nur bei der Bild schaltet Aldi Süd noch Zeitungsanzeigen. Weniger freuen über die neue Konkurrenz werden sich sicher die Kioskbesitzer - die ohnehin einer aussterbende Zunft angehören.

Aldi Süd: Testdauer noch unklar

Dass die Blätter ähnlich umworben sind wie die Aktionsangebote, hofft Aldi sicher genau wie die Verläge - auch wenn Aldi manche Kunden damit verärgert.

Wie lange die Testphase andauern wird und was im Anschluss geplant ist, wollte Aldi Süd noch nicht verraten. Die Sprecherin bittet um Verständnis dafür, dass das Unternehmen zunächst die Testphase abwarten und anschließend auswerten und entscheiden möchte.

Übrigens: Aldi Süd sieht sich einem harten Vorwurf konfrontiert. Eine wütende Kundin hat ihrem Ärger über Facebook Luft gemacht und beruft sich auf Insider-Informationen. Die Reaktion des Discounters ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Ein anderer Kunde beschwerte sich kürzlich ebenfalls über ein Produkt.

Lesen Sie auch: Aldi nimmt Social-Media-Trends auf den Arm - und integriert eine Kult-Figur

Auch Lidl möchte sein Sortiment erweitern. Jedoch mit einem ganz anderen Produkt wie Aldi. Übrigens kommen ab 10. September die Weihnachtsstollen bei Aldi in den Laden.

chp