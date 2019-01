„Auftreten dieses Marktes schmerzt“: Aldi-Filiale lässt Kunden verzweifeln

Bizarrer Fund im Kühlregal

+ © dpa / Bernd Thissen Eine Aldi-Süd-Filiale in München hat für Beschwerden gesorgt. © dpa / Bernd Thissen

Auf Facebook rechnet ein Kunde mit einer Filiale von Aldi in seiner Nachbarschaft ab. Der hat genau beobachtet, was in diesem Markt alles falsch läuft.