Küchen-Zubehör von Aldi geht in Flammen auf - Kunden sind irritiert

Ein Kunde meldet dem Discounter Aldi Süd ein defektes Produkt. Es hat der normalen Belastung, für die es gemacht ist, einfach nicht standgehalten.

Auf der Facebook-Seite des Lebensmittel-Discounters Aldi Süd kam es zu einem Post der besonderen Art. Ein Mann fragte höflich, ob es normal sei, dass das Backpapier des Supermarktes in Flammen aufgeht. Dazu veröffentlichte der fassungslose Kunde ein Beweisfoto.

Aldi-Produkt für den Backofen hält Hitze nicht aus

In seiner Verwunderung war der Aldi-Kunde nicht allein. Auch andere User konnten es nicht glauben. „Das Papier verbrannt und die Pizza roh? Krass! Das darf nicht sein“, kommentierte eine Userin. „Das hab ich auch noch nie gesehen. Interessant“, war ein anderer erstaunt.

+ © Screenshot: Aldi Süd Facebook Aldi Süd reagierte mit einigen Tagen Verzögerung und betonte, dass das nicht normal sei. Die Meldung des defekten und gegebenenfalls auch gefährlichen Produkts wolle Aldi Süd „zur Klärung an unseren Lieferanten weiterleiten“.

„Bist du so gut, uns dazu eine E-Mail zu senden und genauer zu erklären, wie das passiert ist (Temperatur, Backzeit etc.) und auch die Chargennummer von der Verpackung mit anzugeben?“, zeigte sich Aldi Süd äußerst kooperativ. Außerdem versprach der Nahrungsmittel-Discounter eine schnellstmögliche Antwort des Zulieferers.

Weitere Beschwerden an Aldi

Es war nicht das erste Mal, dass Aldi-Produkte für kuriose Szenen oder Vorwürfe gegen die Supermarktkette sorgten. Selbst beim simplen Kauf einer Wasserflasche, war am Ende nicht drin was drauf stand. In einem anderen Fall erstickte ein Kunde fast an einem Draht und tickte daraufhin völlig aus.

spz