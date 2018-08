Kunde kauft Wurstpackung bei Aldi - als er die Beschriftung liest, traut er seinen Augen nicht

Da staunte ein Aldi-Kunde nicht schlecht: Als er eine gekaufte Wurstpackung zu Hause genauer betrachtet, kann er nicht glauben, was er da sieht.

Mülheim - Sebastian L. aus Goch hat bei Aldi Süd in Mülheim eine Salami-Packung gekauft - das ist erst mal nichts Ungewöhnliches. Als er aber die Packung genauer betrachtet, dürfte er kaum seinen Augen getraut haben. Denn als Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf der Verpackung der 2. Oktober 2008 angegeben! Ist also die Wurst schon seit knapp zehn Jahren abgelaufen?

Zeitreise mit Wurstpackung? Unglaubliches Mindesthaltbarkeitsdatum auf Aldi-Wurst

Mit der Nachricht„Ich hoffe, das ist ein Druckfehler“ schickte der Kunde das Bild via Facebook an Aldi. Aldi Süd reagierte sofort und bat den Kunden, per E-Mail genauere Details zu der Wurstpackung zu nennen. Außerdem bot Aldi Süd dem Kunden an, die Salami in einer Filiale zurückzugeben oder umzutauschen.

Aldi: Druckfehler auf Wurstpackung stiftet Verwirrung

Auf dem Post ist auch die Salami zu sehen. Es wird klar: Es scheint sich tatsächlich nur um einen Druckfehler zu handeln, schließlich würde die Wurst wohl anders aussehen, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum schon um knapp 10 Jahre überschritten wäre.

