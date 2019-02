Kunde findet Tier-Überreste in Aldi-Produkt - Discounter entschuldigt sich

Eine ungebetene „Fleischbeilage“ entdeckte ein Aldi-Kunde in seinem Rahmspinat.

Ein Aldi-Kunde entdeckte in seinem Rahmspinat kürzlich eine „Beilage“, die ihm den Appetit verdarb. Der Discounter reagierte bereits via Facebook auf den Ekel-Fund.

Marienkäfer gelten zwar als Glücksbringer, trotzdem dürfte sich ein Aldi-Kunde über dieses Exemplar wohl eher nicht gefreut haben: In einer Packung Rahmspinat des Discounters entdeckte Dirk S. doch tatsächlich eines der gepunkteten Krabbeltiere.

„Habe eine Fleischbeilage im Essen gehabt“, schrieb der Internet-Nutzer zu einem Foto von Spinat und Marienkäfer, das er auf die Facebook-Seite des Discounters postete. Außerdem erwähnt Dirk S. noch, dass es ein gelber Käfer gewesen sei. „Die gelben sind aber selten“, kommentierte ein anderer User. Das Aldi Süd-Team reagierte umgehend auf den Post. Eine Mitarbeiterin entschuldigte sich via Facebook und will den Vorfall nun an den zuständigen Lieferanten weitergeben.

Der Aldi-Kunde postete seinen Ekel-Fund bei Facebook

+ Ein Screenshot des Facebook-Beitrags. © Screenshot

Ob sich Dirk S. als Entschädigung noch einen Rahmspinat ohne Fleischbeilage aussuchen durfte, ist nicht bekannt.

Doch nicht nur Rahmspinat von Aldi ist für eine Überraschung gut. In einer Schokolade des Discounters machte ein Kunde ebenfalls einen ekelerregenden Fund. Was ein anderer Kundi in einem Sixpack Wasserflaschen von Aldi entdeckte, war ebenfalls unerwartet.

