Schock-Fund in Aldi-Produkt: Kunde öffnet Salat - plötzlich springt etwas entgegen

Einem Aldi-Kunden sprang der Salat förmlich entgegen - beziehungsweise das, was darin war.

Nicht jeder hätte auf diesen Schockfund so besonnen reagiert wie dieser Aldi-Kunde. Als er eine Packung Salat öffnete, erlebt ein Mann eine Überraschung.

Hallstadt - Salat soll frisch und knackig sein. Diese Portion wäre allerdings nichts für schwache Nerven gewesen. Zum Glück hat der Aldi-Kunde, der diesen Schockfund in der Küche gemacht hat, sehr starke Nerven und noch dazu Humor. Sein Feldsalat war so frisch, dass er ihm bei der Zubereitung förmlich entgegensprang. Beziehungsweise das, was auch noch drin war.

Aldi-Kunde macht Schockfund im Salat - und beweist Humor

Sein Erlebnis teilte er auf der Facebookseite von Aldi, nebst Beweisfoto: „Zumindest war der Feldsalat (mit Einlage :-D) so frisch, dass wir den Frosch bei bester Gesundheit aussetzen konnten...“

Tatsächlich hat sich offenbar ein kleiner Laubfrosch gut im Salat versteckt - und überlebt. Das Aldi-Team entschuldigte sich, nahm es mit Humor, und stellte wohl völlig richtig fest: „Der war dann mal wirklich frisch!“

Aldi Süd - Frosch im Feldsalat: „Kinder haben sich über Spielkameraden gefreut“

Der Kunde wollte den Salat aber nicht reklamieren und antwortete gut gelaunt: „Den Salat haben wir dann trotzdem gegessen und die Verpackung entsorgt. Unsere Kinder haben sich zumindest über den munteren Spielkameraden gefreut.“

Die Reaktion freute auch andere Aldi-Kunden. Eine Kundin schrieb: „Klasse, wie du das mit Humor gehandhabt hast.“ Der Kunde hatte Glück - ein andere machte in seinem Aldi-Einkauf eine gefährliche Entdeckung, ein anderer fand illegale Substanzen und bei einem dritten war eher das Gegenteil von Frische das Problem.

Kürzlich reklamierte ein Kunde einen Toilettensitz, der ihn in eine unangenehme Situation gebracht hatte.