Aldi-Kundin inspiziert Produkt - was sie findet, gefällt ihr ganz und gar nicht

Eine Aldi-Kundin nimmt es ganz genau, was ihren Käse angeht. Sie vermisst etwas ganz Bestimmtes. Obwohl es fast komisch wirkt, nimmt der Discounter den Einwand der Kundin sehr ernst.

München/Nürnberg - Wer einen Emmentaler-Käse kauft, hat ganz bestimmte Erwartungen. Geruch, Konsistenz, Geschmack - das alles muss stimmen. Doch eine ganz wichtige „Zutat“ darf man zumindest laut der Nürnberger Aldi-Kundin Vera M. nicht außer Acht lassen: Löcher!

Aldi-Kundin: „Das ist kein Emmentaler!“

Als sie ihren „Bayernland“-Käse nach dem Kauf inspizierte, machte sich laut ihrem Facebook-Post große Enttäuschung in ihr breit. Sie schreibt: „Die erste Scheibe war ja noch ok, aber danach folgen Scheiben, die entweder ein Mini-Loch haben oder gar kein Loch. Also das ist eindeutig kein Emmentaler.“

Aldi-Kundin: Ich war sehr erstaunt über den Inhalt der Packung!

Dabei hatte sie ohnehin schon geringere Erwartungen, schreibt sie an Aldi: „Ich kann mich ja damit abfinden, dass euer Emmentaler generell eher weniger Löcher hat. Aber heute war ich schon sehr erstaunt über den Inhalt der Packung!“

Ihr Fazit: „Also Bayernland zieht da ja wirklich was mit euch ab!“ Ganz so ernst wie ihre Worte meint sie ihren Post wohl aber nicht - sie versieht ihn mit zwei lachenden Smileys. Denn klar ist auch: Mit weniger Luftlöchern hat sie eigentlich mehr Käse für ihr Geld bekommen. Aldi allerdings nimmt das Kundenfeedback anscheinend sehr ernst, denn die Antwort folgt prompt.

„Die Anzahl der Löcher und deren Größe ist bei uns eigentlich eines der geforderten Qualitätsstandards an unseren Lieferanten!“, schreibt ein Aldi-Vertreter als Kommentar.

Aldi bietet Umtausch an

„Ich kann dir jetzt leider auch nicht genau erklären, wo all die Löcher abgeblieben sind, da es dafür verschiedene Gründe geben kann (zu kurze Reifezeit, zu wenig Heupartikel etc.)“, schreibt er.

Der Aldi-Vertreter macht einen Vorschlag: „Du kannst diese ‚Montagsproduktion‘ aber problemlos in deiner Filiale umtauschen. Wenn du eine ausführliche und fachkundige Antwort möchtest, dann schick uns doch bitte die Produktdaten (Chargennummer, MHD) sowie deinen Beitrag an facebook@aldi-sued.de. Ich leite das dann an den Lieferanten weiter und der kann die Rückstellmuster kontrollieren und meldet sich bei dir.“

Respekt an Aldi - der Discounter nimmt Einwände seiner Kunden zweifellos ernst. Und wenn es nur darum geht, wie viel Löcher im Käse sind ...