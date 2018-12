Aldi, Lidl, Rewe und Netto kündigen an: Bald gibt es diese Produkte nicht mehr

Aldi, Lidl und Rewe wollen als Pioniere vorangehen und einige bestimmte Produkte aus dem Sortiment verbannen. Schon bald wird die Änderung umgesetzt.

Erst am Mittwoch hat die EU bekannt gegeben, dass Einweg-Plastik verboten wird. Bis zum Jahr 2021 sollen umweltschädigende Produkte wie Trinkhalme, Plastikteller und Wattestäbchen aus dem Handel genommen werden. Aldi Süd und Aldi Nord wollen mit gutem Beispiel vorangehen - und Einweg-Plastik schon früher aus seinen Filialen verbannen.

Aldi setzt künftige EU-Vorschriften schon jetzt um

Wie die Rheinische Post berichtet, will der Discounter schon ab Ende dieses Jahres Wattestäbchen aus Plastik durch solche aus Papier ersetzen. Kunststoff-Trinkhalme, Party-Geschirr oder Einwegbecher sollen dann ab Anfang 2019 aus den "Regalen verschwinden oder durch umweltfreundlichere Alternativen ersetzt" werden, zitierte die Zeitung den Discounter. Damit kommt Aldi Süd den EU-Vorschriften zuvor, die erst zwei Jahre später gelten sollen. Laut dem Beschluss der EU soll auch mehr recycelt und die Industrie an bestimmten Maßnahmen beteiligt werden.

Lidl, Netto, Rewe und Edeka wollen auch Plastik reduzieren

Nicht nur Aldi sagt Plastik den Kampf an: Auch Lidl und Rewe kündigten bereits an, künftig auf Geschirr, Trinkhalme und Einwegbecher aus Plastik zu verzichten. Allerdings noch nicht sofort: Lidl will bis Ende 2019 Einwegplastik-Artikel wie Trinkhalme, Becher, Teller, Besteck und Wattestäbchen komplett durch recycelbare Produkte ersetzen.

Rewe plant, bis 2020 sämtliches Plastik-Einweggeschirr aus dem Sortiment zu streichen. Den Verzicht auf Einweg-Plastikhalme hatte der Lebensmittelhändler bereits im Juli angekündigt.

Der zu Edeka gehörende Discounter Netto stellt 2019 ebenfalls bundesweit den Verkauf von Plastikbesteck und Einwegbechern aus Kunststoff ein. Edeka selbst entwickelt nach Angaben eines Unternehmenssprechers gezielt Mehrwegartikel, um Einweg-Plastikgeschirr zu vermeiden, und setzt auf den verstärkten Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen wie Bambus.

Weitere Veränderungen in Supermärkten und Discountern

Auch der Drogeriemarkt dm will in Sachen Umwelt als Vorreiter vorangehen und hat eine Neuerung angekündigt: Bestimmte Produkte gibt es künftig zum Selbstabfüllen. Und auch bei Edeka gibt es Veränderungen: Der Supermarkt nimmt bestimmte Produkte aus dem Sortiment, darunter zum Beispiel Mars und Red Bull. Umweltaspekte stecken allerdings nicht dahinter.

