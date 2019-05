Kurioses Produkt: Aldi liefert 400-Kilogramm-Trumm bis zur Bordsteinkante - und wie kommt es dann dort weg?

Die Lieferung des neuen Aldi-Süd-Produkts ist im Preis inklusive - zumindest bis zur Bordsteinkante. Aber wie kommt das kuriose Liebhaber-Produkt mit satten 400 Kilo ins Haus?

Mülheim - Das neue „Leichtgewicht“ in Aldi Süds Sortiment ist ein Olivenbaum, der für 699 Euro angeboten wird. Es handelt sich um einen 110 Jahre alten Olea europaea Bonsai - einen Bonsai-Olivenbaum, der vor allem in mediterranen Ländern wächst und ein sehr hohes Alter erreicht und auf mehrere Tausend Kilogramm anwachsen kann. Das Gewicht beim Verkauf gibt Aldi Süd in seiner Produktbeschreibung mit „ca.: 380–400 kg“ an - und preist „inkl. Lieferung frei Bordsteinkante“ an.

Einige Fragen bleiben dabei aber noch offen. Etwa: Wer trägt das Bäumchen von der Bordsteinkante auf die Terrasse auf der anderen Seite des Hauses - oder auf die Dachterrasse im sechsten Stock - geschweige denn einen Millimeter weiter als die Bordsteinkante, an der der Aldi-Lieferservice den neuen Hausgast abstellt.

Aldi Süd - Kurioses neues Produkt

Auch könnte das Transportproblem des knapp eine halbe Tonne schweren Baums regelmäßig auftreten: Der Olea europaea zählt zu den Kalthaus-Bonsai und ist somit nicht komplett winterhart. Das Bäumchen braucht, Empfehlungen der Webseite www.bonsai-als-hobby.de zufolge einen hellen, vollsonnigen Standort.

Im Sommer draußen - wahlweise auf Balkon oder Terrasse - und im Winter am besten im Wintergarten, mit Temperaturen zwischen -5 und +5° C. Von einer Haltung im Zimmer wird abgeraten.

„Mal abgesehen davon, dass ich mir den nicht kaufe, aber muss man das technische Hilfswerk oder die Feuerwehr für den Transport buchen?“, spottet ein Nutzer bei Facebook. „Sehr schön. Aber mir konnte noch niemand verraten, wie ich einen 400 kg schweren Baum von der Bordsteinkante in meinen Garten bekomme?“ ein weiterer. Für den hat ein anderer Nutzer einen scherzhaften Tipp: „Nimm einfach einen Gabelstapler. Der ist dann in 3 Wochen bei Aldi im Angebot.“

