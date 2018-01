Aldi mit neuer Strategie fürs Fernsehen

Bisher ungesehen: Im neuen Jahr gibt es eine große Änderung bei Aldi - der Discounter verfolgt dabei eine andere Strategie als Konkurrent Lidl.

Mülheim an der Ruhr - Lidl machte es vor, nun zieht Aldi nach: 2018 will der Discounter erstmals stärker mit seinen Aktionswaren werben, wie chip.de berichtet. Weg vom Billig-Image, sei dabei wohl die Devise.

Aldi setze dabei auf Fernsehspots - und die seien, anders als die eher nüchternen TV-Werbungen von Lidl, ziemlich witzig. Der neue Spot dauere nur 29 Sekunden.

Das passiert in dem 29-Sekunden-Spot

Es geht um die Aktionsware Sportbekleidung für Herren - und Aldis Werbung dafür sieht so aus: Drei Frauen sitzen auf einer Couch, es sieht aus, als müssten sie sich beeilen, weil gleich ein spannender Film beginnt. Sie fangen an zu kreischen - und erst dann wird aufgelöst, was sich die drei so begeistert anschauen: Statt auf den Bildschirm, schauen sie aus dem Fenster - wo der muskulöse Nachbar in der Aldi-Sportbekleidung sein Training absolviert. Der hört das Kreischen und schaut angesichts der ganzen Aufmerksamkeit leicht konsterniert - was die Damen scheinbar ein wenig beschämt. „Einfach unwiderstehlich sportlich“, sagt ein Sprecher aus dem Off - und dann ist der Spot auch schon wieder vorbei.

Gegenüber chip.de gab Aldi an, sie würden die Kunden mit einem Augenzwinkern auf die Produkte aufmerksam machen wollen. „Wir wollen unsere Kompetenz im Non-Food-Bereich stärken“, zitiert das Portal eine Pressesprecherin des Discounters.

Aldi im Wandel - Auch hier änderte der Discounter seine Strategie

In den vergangenen Wochen war Aldi immer wieder in den Medien - denn der Discounter scheint sich im Umbruch zu befinden. Beispielsweise hatte Aldi eine spektakuläre Reise-Aktion gestartet- die allerdings einen Haken hatte. Außerdem gab es Gerüchte über Aldi-Filialen der etwas anderen Art - unter anderem Namen in bester Innenstadt-Lage.

Video: Aldi beugt sich Kundenwunsch und bietet ein begehrtes Produkt an

lr