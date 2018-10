Frau blättert durch Aldi-Prospekt - und kontaktiert danach sofort den Discounter

„Ist das so beabsichtigt?“ Eine Kundin blättert durch einen Aldi-Prospekt und bemerkt dabei eine kuriose Sache.

München - Wer kennt das nicht: Man kommt von einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause und möchte eigentlich einfach auf der Couch entspannen. Wenn da nicht der Einkauf wäre. Also schaut man mal im Aldi-Prospekt nach, was denn gerade so in Aktion ist. Das dachte sich wohl auch Simone K. am Mittwoch. Die Dame staunte dann aber nicht schlecht, als sie ihren Aldi-Süd-Prospekt durchblätterte und die Aktionen für die kommende Woche durchlesen wollte. Da nämlich musste sie feststellen, dass die wichtigsten Angaben fehlten: Die Preise!

+ Keine Preisangaben im Aldi-Prospekt - Das wunderte eine Kundin sehr. © Screenshot Facebook

Ihre Verwunderung teilte die Aldi-Kundin sofort auf Facebook mit der Öffentlichkeit - und ließ es Aldi wissen: „Was kosten die abgebildeten Artikel denn nun?! Ist das so beabsichtigt oder wurden die Preise vergessen?!“, fragt sie in einem Beitrag. Und tatsächlich - auf ihrem Bild sind Obst- und Gemüsesorten des Aldi-Newsletters abgebildet, das Wort „Aktion“ und ein Prozentzeichen zieren einen Pfeil. Aber wie viel Prozent sind die Lebensmittel jetzt heruntergesetzt und was kosten sie dann?

Fehlende Preise: Facebook-Gemeinde und Aldi Süd klären auf

Die Reaktion der Facebook-User ließ nicht lange auf sich warten. „Das erklärt sich ja fast von alleine“, „das ist so gewollt“ oder „ist jede Woche so“, kommentieren die Nutzer. Die Newsletter würden ja Wochen vorher gedruckt werden, wie sollte Aldi da schon die Lebensmittelpreise wissen.

Schlussendlich meldete sich auch Aldi zu Wort und bestätigte: Bei Obst und Gemüse stehen tatsächlich keine Preisangaben im Prospekt. Die Marktverhältnisse für diese Lebensmittel würden sich ständig ändern, „sodass eine frühzeitige und genaue Preisprognose nicht möglich ist“. Man kann dem Prospekt also immer nur entnehmen, welche Obst- und Gemüsesorte im Angebot sind, aber nicht, wie viel sie kosten.

Es ist aber nicht das einzige Mal, dass ein Aldi-Prospekt bei den Kunden für Verwunderung sorgt. Vor Kurzem bekam eine Kundin einen Prospekt, in dem nicht ein einziger Artikel zu erkennen war.

mef