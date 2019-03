Radikale Neuerung: Das Filialpersonal von Aldi sieht bald ganz anders aus

In einigen Filialen werden sie bereits getestet, bald könnte die Neuerung alle betreffen: Aldi führt neue Outfits für die Mitarbeiter ein.

München - Auf einen neuen Anblick dürfen sich nun Aldi-Kunden freuen, denn für die Mitarbeiter des Discounters soll es nun neue Kleidung geben. 15 ausgesuchte Filialen würden die Outfits seit Mitte März zunächst testen, bevor sie für alle Mitarbeiter zugänglich werden, wie in dem Aldi-Blog zu lesen ist.

Aldi-Hierarchie klar erkennbar an der Farbe

Außerdem gebe es verschiedene Kleidungen, um zwischen den Funktionen der Angestellten differenzieren zu können. Hellblaue Poloshirts für Mitarbeiter und Auszubildende, anthrazit-graue Shirts und Blusen für die Filialleitung. Den Kunden soll es so leichter fallen, ihre passenden Ansprechpartner zu finden.

Aldi: Neue Outfits für Mitarbeiter - Design-Wettbewerb bereits Mitte 2018

Bereits vor einem Jahr beauftragte Aldi den Star-Designer Thomas Rath - unter anderem aus Germany´s Next Topmodel bekannt - mit dem Entwurf einer neuen Mitarbeiter-Kollektion. Zur Seite standen ihm damals Studenten der Münchner Akademie Mode und Design (AMD). Mitte Mai wurden die neuen Outfits schließlich präsentiert. Damals hieß es noch, spätestens ab Anfang 2019 sollen über 35.000 Mitarbeiter den neuen Dress anhaben.

+ Präsentation der Kollektion Mitte 2018: So sollte die neue Kleidung in den Aldi-Filialen aussehen. © ALDI SÜD Ob es sich bei den derzeit im Test befindlichen Outfits um die gleichen handelt wie jene aus der Kollektion 2018, wird im Aldi-Blog nicht erwähnt. Doch vermutlich ist nur wenig Unterschied zwischen den Entwürfen Thomas Raths und den derzeitigen hellblauen und anthrazitfarbenen Kleidungsstücken zu finden.

Lesen Sie auch: Aldi kopiert Ikea-Produkt - Spezielles Angebot an Kunden

Neue Kleidung für Aldi-Mitarbeiter: Anpassung an „modernisierte Filialen“

Mit den neuen Outfits möchte Aldi offenbar mit der Zeit gehen. In dem Blog heißt es, sogar Kunden wären der Meinung, „dass die neue Kleidung den modernisierten Filialen viel besser gerecht wird als die alte“. Beim Verbraucher würde die Farb-Revolution also gut ankommen. Die schicken Blazer der Führungskräfte seien sogar Ansporn für einen Auszubildenden, auch einmal in eine solche Position zu kommen.

Das könnte Sie auch interessieren

Aldi: Mann öffnet Lebensmittel-Packung und macht gefährlichen Fund

Aldi-Blamage von Carmen Geiss im TV: Sie scheitert an einfacher Aufgabe - Discounter spottet

Bezahl-Revolution bei Rewe: Bald geht es beim Einkauf viel schneller - unter einer Voraussetzung

Mann beißt bei "Nuggets" auf etwas Hartes und ist fassungslos

mef