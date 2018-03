Aldi verkauft Smartphone zu enorm günstigem Preis - aber ist es ein Schnäppchen?

Aldi Süd verkauft ab 15. März ein Smartphone zum sehr günstigen Preis - auf den ersten Blick. Doch ist das Mobiltelefon sein Geld wert?

München - Tomaten, Nudeln, Müsli - im Discounter-Riesen Aldi findet man fast alles, was das Herz begehrt. Immer wieder bietet der Lebensmittelmarkt aber auch Produkte an, die man in einem typischen Supermarkt nicht erwarten würde. Mal gibt es Designer-Klamotten, mal Marken-Parfüms. Und auch Elektronik-Geräte fanden sich immer wieder im Sortiment des Discounters.

Ab dem Donnerstag, 15. März, also in wenigen Tagen, verkauft Aldi Süd das Motorola-Smartphone Moto E4 - und das typisch Aldi für lediglich knapp 80 Euro. Doch was kann das Billig-Handy?

Motorola Moto E4 bei Aldi: Wieder mal ein Smartphone-Schnäppchen https://t.co/ebTkpmZKSs pic.twitter.com/hzYsgxp020 — Andreas B. Lindner (@andreaslindner) 5. März 2018

Aldi-Smartphone Motorola Moto E4: Einstiegsmodell als Schnäppchen?

Auf jeden Fall verfügt es über einen Zugang zum LTE-Mobilfunknetz, hat ein 5 Zoll großes HD-Display und eine Rückkamera, die Fotos mit 8 Megapixel schießt, zudem einen eingebauten 16 Gigabyte großen Speicher. Der lässt sich wiederum mit einer externen Speicherkarte auf 128 GB erweitern. Dem Paket des Discounters liegt sogar noch eine SIM-Karte von Aldi Talk bei, auf der sich 10 Euro Guthaben befinden. Hört sich erst einmal ziemlich gut an.

Doch: Das Moto E4 läuft auf dem Android-Betriebssystem 7.1, allerdings ist ein Update auf die neue Version Android 8 nicht vorgesehen. Und der direkte Datentransfer über NFC, also von Handy zu Handy, ist ebenfalls nicht möglich.

Aldi-Smartphone Motorola Moto E4 im Test

Im Test von computerbild.de schnitt das Handy mit „befriedigend“ ab. Als positiv schätzte die Technik-Seite den wechselbaren Akku, den Fingerabdrucksensor und die Fähigkeit zur Dual-SIM ein. Für negativ befanden die Redakteure die durchschnittliche Kamera und die Qualität des Bildschirms.

Auf der Internetseite testberichte.de wird das Smartphone mit der Gesamtnote 2,4 bewertet. Die Onlineseite fasst mehrere Bewertungen anderer Portale zusammen. So fließen in die Note die Tests der Seiten notebookcheck.com (“gut“), areamobile.de (“befriedigend“) und expertreviews.co.uk (“4 von 5 Sternen“) ein.

Fazit: Einstiegsmodell mit kleinen Schwächen - aber durchaus ein Schnäppchen

Alles in allem ist das Moto E4 ein Einstiegsmodell mit Ausstattungslücken. Doch für knapp 80 Euro ist das Smartphone durchaus als Schnäppchen zu bezeichnen. Wer nicht in Süddeutschland lebt, muss aktuell mindestens 99 Euro für das Gerät auf den Tisch legen. Auch der Online-Versandhändler Amazon bietet das Smartphone nicht unter 98,90 Euro an.

Beim Discounter Aldi gibt es derzeit zahlreiche Neuerungen, so auch in Sachen Fleisch. Berichtet wurde auch von einer Zusammenlegung von Aldi Nord und Aldi Süd. Zudem brach der Discounter vor kurzem ein großes Rabatt-Tabu. Und als Tipp an Sie: So vermeiden Sie diesen Fehler an der Supermarkt-Kasse.

Video: Eigenmarken der Supermärkte gefragt wie nie