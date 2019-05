Aldi sorgt mit Alkohol-Werbung für Entrüstung: „Widerlich! Als Vater wehre ich mich“

Pünktlich zum Vatertag lockt Aldi seine Kunden mit einem besonderen Angebot. Doch die Werbeanzeige sorgt nun für Diskussionen.

Viele Männer dürften sich auf den Vatertag freuen, egal ob Nachwuchs vorhanden ist oder nicht. Für einige Männer stellt der Feiertag einen der Höhepunkte des Jahres dar. Eine besondere Anzeige und ein spezielles Vatertags-Angebot von Aldi führt nun jedoch zu Diskussionen.

Aldi Süd wirbt mit ungewöhnlicher Anzeige - die sorgt im Netz für Diskussionen

In dem aktuellen Werbeprospekt des Discounters wirbt Aldi mit einer besonderen Vatertags-Vielfalt. Auf dem Bild zu sehen ist beispielsweise ein Bollerwagen mit reichlich Flüssigkeit. Ob Wodka, Ouzo oder Schnaps, der Discounter scheint seinen männlichen Kunden für den Feiertag besonders gute Schnäppchen in Aussicht stellen zu wollen. Online bewegt die Anzeige jedoch überraschenderweise vor allem männliche Gemüter.

„Der Shitstorm wird sich nicht vermeiden lassen, aber was für eine Gesellschaft soll das eigentlich darstellen? Verantwortungslose Väter, die sich mit billigen Spirituosen abfüllen und sturzbetrunken in der Gegend rumwackeln?“, äußert ein Kunde seine Meinung über die offizielle Facebook-Seite des Discounters. Doch die Kritik an dem besonderen Angebot geht sogar noch weiter: „Soll das männlich sein? Als Vater wehre ich mich gegen solche dümmlichen Klischees! Jeder hasst diese Männergruppen, die mit dem Bollerwagen umherziehen und häufig Leute bepöbeln. Ich verstehe nicht, wie ihr für sowas noch doppelseitig Werbung machen könnt! Widerlich!“

+ Das Unternehmen erklärt dem Kunden die Intention hinter der Werbeanzeige. © Screenshot Facebook Aldi Süd

Aldi Süd erklärt die ungewöhnliche Werbeanzeige

Direkt unter der Beschwerde erklärt der Discounter dann: „Dir ist bewusst, dass der Vatertag in Deutschland traditionell so gefeiert wird? Hierbei handelt es sich mittlerweile um ein Brauchtum, welches sich in der gesamten Republik etabliert hat.“ Die Kritik an der besonderen Vatertags-Anzeige kann Aldi Süd dabei offenbar nicht nachvollziehen. „Wir bedienen damit keine Klischees, wie von dir angemerkt. Wir möchten den Männern und Vätern nur die Möglichkeit bieten, unsere Vielfalt in diesem Sortiments-Bereich kennenzulernen.“ Trotz aller versöhnlicher Worte entgegnet Aldi Süd in dem kurzen Statement jedoch: „Ganz nachvollziehen können wir dies jedoch nicht.“

