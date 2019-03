Aldi: Beliebtes Marken-Eis im Angebot - so günstig ist es erhältlich

Aldi verkauft schon bald ein beliebtes Marken-Eis und unterbietet andere Discounter beim Preis. Allerdings gilt das Angebot nur für kurze Zeit.

München - Aldi ist eigentlich für seine Eigenmarken und Billigprodukte bekannt. Doch schon seit geraumer Zeit finden sich immer wieder Markenprodukte im Sortiment des Discounters. Vor allem die Markenprodukte von Sekt- und Spirituosen-Herstellern gibt es zu kaufen. So finden sich Whiskey von Jim Beam oder Gin der Marke Gordon‘s London Dry in den Regalen von Aldi Süd.

Aldi Süd hat Marken-Eis im Angebot: So billig gibt es das Produkt fast nirgends

Der Discounter nimmt auch immer wieder Markenprodukte für einen begrenzten Zeitraum in sein Sortiment auf. Demnächst kommt auch ein Premium-Eishersteller zu Aldi Süd. Das Angebot gilt aber nur für ein paar Tage. Ab Mittwoch, den 13. März, gibt es das Marken-Eis von „Ben & Jerry‘s“, berichtet Chip.de.

Die Marke „Ben & Jerry‘s“ steht eigentlich für Fairtrade und ist deshalb kaum als Billig-Angebot zu finden. Die meisten kennen das Eis nur aus dem Kino. Doch jetzt hat Aldi zugeschlagen und bietet das Speise-Eis billiger als die Konkurrenz an. Nur 4,99 Euro soll der 500-Milliliter-Becher kosten. Bei Edeka, Kaufland oder Rewe ist es ein Euro mehr. Nur Real hat nachgezogen und bietet das Eis in vielen Filialen für denselben Preis an. Nur die veganen Sorten sind bei Real teurer. Sie kosten 6,29 Euro.

Aldi verkauft „Ben & Jerry‘s“: Eiscreme in verschiedenen Sorten erhältlich

Bei Aldi gibt es verschieden Sorten des Herstellers „Ben & Jerry‘s“. Klassiker wie „Cookie Dough“ und „Half Baked“ stehen zum Verkauf, aber nur in begrenzter Anzahl. Wer also nicht so viel für sein Eis zahlen will, sollte schnell zuschlagen. Wann es ein solches Angebot wieder geben wird, ist unklar.

Video: So wurde die Ben & Jerry's Eiscreme zum Verkaufsschlager

Wie Chip.de berichtet, ist bei Aldi künftig nicht nur die Eiscreme „Ben & Jerry‘s“ erhältlich, sondern auch Produkte von Magnum. Demnach hat der Discounter Aldi Nord die Sorte „Vegan Almond“ in sein Sortiment aufgenommen. Die 3er-Packung gibt es für 2,19 Euro.

Laut Chip sei Aldi der erste Händler, der das Eis anbietet. Weitere sollen jedoch in den nächsten Tagen und Wochen folgen.

Auch noch interessant zum Thema Aldi

Hier finden Sie alle aktuellen Produkte aus demAldi-Prospekt von Donnerstag.

Hier finden Sie alle aktuellen Produkte aus dem Aldi-Prospekt von Montag.

Mehr zum Thema Aldi

Lesen Sie auch: Aldi nimmt Produkt aus dem Sortiment: Käufer spricht von „Kunden-Veräppelung“

Seien Sie vorsichtig! Rückruf bei Aldi: Verzehr von diesem Produkt kann zu „sehr ernster Erkrankung“ führen

md