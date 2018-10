Peinlicher Fehler auf Verpackung - so reagiert Aldi

Auf der Verpackung eines Aldi-Produkts hat sich ein peinlicher Fehler eingeschlichen. Eine Frau zeigt es auf Facebook, der Discounter antwortet.

München - Manchmal überraschen Aldi-Produkte schon auf den ersten Blick. Der Discounter verkauft gerade Buchstabentafeln. Auf die Verpackung hat der Hersteller ein Foto der Tafel mit einem Spruch gedruckt, in Großbuchstaben steht dort: „Let Life Surpise you“.

Aldi Süd reagiert auf peinlichen Fehler

Nun ist die Überraschung, dass dem englischen Wort für Überraschung (“surprise“) auf dem Bild ein Buchstabe fehlt. Eine Frau hat Aldi via Facebook darauf aufmerksam gemacht. „Liebes Aldi Süd Team, da müssen wohl noch paar Englischkurse gebucht werden“, schreibt sie - mit einem kichernden Emoji.

Das Aldi-Team reagierte flott: „Aiaiai, da hast du wohl recht! Solange das fehlende ‚R‘ wenigstens im Karton enthalten ist, geht's ja noch.“ Am Ende also dürfte die Überraschung wohl ausfallen.

