Aldi Süd wiederholt Mega-Rabatt-Aktion - weil die Kette keine andere Wahl hat

Aldi Süd wiederholt seine „Alles muss raus“-Aktion von November. Bis zum Jahresende gibt es Rabatte und Preisnachlasse auf viele Produkte.

Kurz vor Jahresende: Aldi wiederholt „Alles muss raus“-Aktion

Update vom 22. Dezember 2018:

Kurz vor Jahresende gibt es bei Aldi Süd wieder eine Restposten-Aktion. Im November hatte der Discounter im Süden Deutschlands das erste Mal eine Schnäppchen-Woche durchgeführt. Im derzeitigen Prospekt von Aldi Süd finden Kunden auf der letzten Seite den Hinweis auf „Das große Aldi Preis-Finale“. Dabei gibt es auf viele Aktionswaren einen Preisnachlass von bis zu 50 Prozent. Ein richtiger Mega-Rabatt. Unter diesen Produkten sind beispielsweise Elektrokleingeräte, Haushaltswaren wie Geschirr oder Besteck, aber auch Klamotten.

Außerdem soll auch übriggebliebene Weihnachtsdeko kräftig reduziert verkauft werden. Die Aktion endet am 31. Dezember, es gilt: „Nur solange der Vorrat reicht.“ Der Discounter reagiert mit seinen Schnäppchen-Aktionen auf die zunehmenden Überbestände. In vielen Fällen habe Aldi in den letzten Monaten zu viel Ware bestellt oder der Verkauf sei schlechter gelaufen als erwartet. „Wir haben den heißen Sommer besonders stark gespürt“, meint eine langjährige Mitarbeiterin von Aldi Süd zu chip.de. Die Lagerräume sind außerdem vielerorts voll, heißt es in dem Bericht. Das sei vor allem deshalb schlecht, weil Aldi die Fläche brauche, um dort seine Marken-Produkte zu lagern.

Kunden könnten also auch in Zukunft von Aktionsangeboten bei Aldi profitieren und damit Geld sparen. Doch auch Aldi hat davon Nutzen. Denn liegengebliebene Ware muss ohnehin weg, sodass die Werbung mit Sonderangeboten die wohl beste und nützlichste Variante für den Discounter darstellt.

Das gab‘s noch nie! Aldi veranstaltet seit Montag eine Mega-Schnäppchen-Aktion

Update vom 7. Dezember 2018: Der Discounter Netto ruft ein Produkt wegen Salmonellengefahr zurück.

Da haben sie bei Aldi wohl schlecht kalkuliert: Zumindest haben sich in den Filialen von Aldi Süd anscheinend solche Überbestände angesammelt, dass der Konzern am Montag einen großen Ausverkauf startet - mit Rabatten bis zu 50 Prozent. Das gab es bei dem Billig-Discounter im Süden noch nie.

Auch interessant: Bratpfanne und Messer-Set bei Aldi von Fernsehkoch Steffen Henssler: Doch taugen die was?

Aldi: "Wir machen Platz. Sie machen Schnäppchen."

Ein Experte erklärte gegenüber der Medienplattform Chip.de, der Verkauf sei in den letzten Monaten überraschend schlecht gelaufen. Man habe deshalb oft zu viele Waren bestellt, die jetzt weg müssten. Im aktuellen Prospekt wirbt Aldi Süd für den „Super-Herbst-Sale“: "Wir machen Platz. Sie machen Schnäppchen."

+ So wirbt Aldi Süd für den Restpostenverkauf ab Montag. © Aldi Süd Das könnte Sie auch interessieren: Peinlicher Fehler auf Verpackung - so reagiert Aldi

Die Produkte stapeln sich bei Aldi bereits in den Regalen

Es ist das erste Mal, dass es bei Aldi Süd einen großangekündigten Restposten-Verkauf gibt. Bisher ging man eher subtiler vor, reduzierte Ware, die nicht übers Band ging, still und heimlich auf dem Wühltisch. Die Überbestände scheinen jetzt aber solche Ausmaße angenommen zu haben, dass man zu diesem Schritt gezwungen war: Die Produkte stapeln sich bereits in den Regalen.

Prospekt am Donnerstag: Aldi Süd bietet jetzt ein Blutdruckmessgerät an - doch "Schnäppchen" sieht anders aus

Lesen Sie hier: Machen Sie bei Ikea niemals diesen Fehler - sonst landen Sie im Knast

Und um welche Produkte geht es eigentlich?

Vor allem wird es ab Montag Kleidung oder Deko-Produkte zu stark vergünstigten Preisen geben. Hochwertige Elektrogeräte wie Saugroboter oder Küchenmaschinen sind dagegen bei der Rabatt-Aktion nicht zu erwarten, so der Experte gegenüber Chip.de. Die Aktion endet übrigens am Samstag, den 3.11.2018.

Bekommt Aldi bald Konkurrenz? Ein neuer Discounter will 100 Filialen öffnen.

Video: Aldi und Penny - Diese Produkte sollten Sie nicht essen

Außerdem: Aldi: Mann klaut Kleinigkeit für 1,69 Euro - es folgt eine harte Strafe

Video: Der Test - wie gut ist das Aldi-Schnäppchen wirklich?

Bei Aldi und Penny gibt es gerade einen Rückruf: Dieses Produkt sollte Sie nicht essen!

Ex-Audi-Chef Stadler kommt aus Haft frei - unter einer Bedingung

Rückruf wegen Glassplitter - Aldi warnt vor diesem Spargel

bah