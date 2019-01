Aldi überrascht mit Back-Offensive: Das ändert sich in den Filialen

Aldi Süd will seine Backautomaten abschaffen. Der Discounter hat stattdessen ein neues Konzept, das den Kunden bald mehr Auswahl bieten soll.

Mülheim - Ob Brezn, Brötchen oder Baguette - bei Aldi kommt es aus dem Backautomaten, so sind es die Kunden gewöhnt. Trotzdem will sich Aldi Süd rund zehn Jahre nach ihrer Einführung von den beliebten Automaten trennen. Stattdessen sollen sie schrittweise durch Backtheken mit menschlichen Mitarbeitern ersetzt werden.

„Meine Backwelt“ nennt sich das neue Konzept, das Aldi Süd seit kurzem einführt. Dazu gehört, dass echte Mitarbeiter die Gebäckstücke in einem Ofen anfertigen. Danach landet die frische Ware in den jeweiligen Verkaufsflächen. Der Verpackungs- und Bezahlvorgang bleibt gleich: Mit einer Griffzange (oder auch Einweghandschuhen) holen Kunden ihre Ware hinter einer Plexiglasscheibe heraus und verpacken sie in einer Papiertüte. Die Bezahlung erfolgt wie gewohnt direkt an der Kasse.

Und die Backtheken sind nicht die einzige Neuerung, mit der Aldi bei seinen Kunden punkten will.

Back-Offensive bei Aldi Süd: Bis zu 40 Produkte in der Theke

Die neuen Backtheken können je nach Standort mit bis zu 40 verschiedenen Produkten aufwarten und bieten den Kunden somit eine größere Auswahl als die ausgedienten Backautomaten. „Der Bereich Brot- und Backwaren hat sich im Laufe der vergangenen Jahre bei Aldi Süd zu einem wichtigen Sortimentsbereich entwickelt. Mit „Meine Backwelt“ reagieren wir auf den Wunsch unserer Kunden nach einem vielfältigen Backwaren-Sortiment, dessen Frische jetzt durch den Blick in den Backraum erlebbar wird“, sagt Lars Klein, stellvertretender Geschäftsführer im Zentraleinkauf und verantwortlich für den Frische-Bereich.

Aldi orientiert sich bei Änderung an der Konkurrenz

Durch die Back-Offensive will Aldi Süd die Umsätze steigern. Dabei orientiert sich der Discounter-Gigant an der Konkurrenz, denn bei Lidl, Kaufland und Co. gibt es bereits ähnliche Konzepte. Wann der letzte Backautomat den Dienst quittieren muss, ist bisher noch nicht absehbar. Aldi Süd will sein neues Konzept schrittweise ausrollen. „Wann die Einführung des Backsystems in den Filialen von Aldi Süd abgeschlossen sein wird, können wir derzeit nicht sagen“, gab die Pressestelle des Konzerns auf Anfrage bekannt.

