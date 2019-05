Aldi greift zu unangenehmer Maßnahme - Das ändert sich für Kunden

Weil Aldi vor einem großen Problem steht ändern sie ihre Strategie. Jetzt greift der Discounter zu einer drastischen Maßnahme.

München - Aldi steht vor einem großen Problem. Seit Anfang des Jahres gewährt der Discounter auch Sonderangebote auf Markenartikel. Das freut die Kunden, aber der Konzern hat dadurch offenbar Schwierigkeiten weiterhin Gewinn zu machen - das berichtet Focus Online unter Berufung auf die Lebensmittelzeitung.

Aldi greift zu drastischer Maßnahme und erhöht die Preise

Um dem entgegenzuwirken, greife der Discounter nun zu einer drastischen Maßnahme: Aldi erhöhe seine Regalpreise auf das Niveau seiner Mitbewerber. Somit habe das Unternehmen bei seinen Sonderpreis-Aktionen mehr Spielraum, um mit dem Preis herunterzugehen.

Erster Vorbote der neuen Strategie: In einigen Filialen von Aldi wurde der Preis für Langnese Cremissimo auf 3,29 Euro angehoben. Im Aktionsgeschäft kostet das Eis zwischen 1,85 und 1,99 Euro.

Strategiewechsel bei Aldi: Weg vom Niedrigpreis

Mit seiner Sonderpreis-Strategie hatte Aldi seinen Erzrivalen Lidl stark unter Druck gesetzt. Der Discounter unterbot die Regalpreise von Lidl zuletzt deutlich. Infolgedessen stiegen auch Lidl und Rewe in den Niedrigpreis-Kampf ein. Aldi möchte nun sein Image ändern. Anstatt wie gewohnt auf Niedrigpreise zu setzten, die im Vergleich zur Konkurrenz unattraktiv wirken, sollen nun die neuen Aktionen für mehr Kunden sorgen.

Aldi passt sich an - Kaufverhalten ändert sich

Das Kaufverhalten der Kunden hat sich in den letzten Jahren geändert. Das Kauferlebnis steht über dem Ergattern von Schnäppchen. Schon seit zwei Jahren passt beispielsweise Aldi Süd seine Filialen an das neue Konzept „Filiale der Zukunft“ an. Eine Kundin deckte aber einige Missstände auf, die es auch nach der Modernisierung gab.

