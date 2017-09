Aldi will an einigen Orten Flächen an Tankstellen verpachten

Erst einkaufen, dann tanken

Bald auch für das Auto was im Angebot. Aldi Süd plant Grundstücksflächen an einen Betreiber von Automatentankstellen zu verpachten.

Mülheim an der Ruhr (dpa) - Erst einkaufen, dann zur Tanke: Kunden des Lebensmittelmitteldiscounters Aldi Süd können bald an einigen Standorten des Unternehmens in Süddeutschland Sprit tanken.