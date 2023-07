Allianz-Experte warnt vor Putins Schattenflotten – Versicherung sind Hände gebunden

Von: Lisa Mayerhofer

Aufnahme vom 11. Oktober: Öltanker vor der russischen Hafenstadt Noworossijsk © Vitaly Timkiv/Imago

Putins Antwort auf die westlichen Sanktionen ist der Aufbau einer Schattenflotte. Das bringt ein erhöhtes Risiko auf den Weltmeeren mit sich, befürchtet die Allianz.

München – Mit Sanktionen und einem Ölpreisdeckel will der Westen Putins Kriegsmaschinerie in die Knie zwingen. Dessen Antwort: Der Aufbau einer Schattenflotte, die für Russland Öl transportieren und verkaufen soll. Das bringt ein erhöhtes Risiko auf den Weltmeeren mit sich, befürchtet die Allianz in einem Sicherheitsreport. Darüber machen sich neben den Versicherern auch Reedereien und Crews Sorgen.

Putins Schattenflotte: Massive Umweltschäden durch alte Öltanker

Justus Heinrich, Leiter der Schiffs- und Transportversicherung in der CEE-Region, hat mit Ippen.Media über dieses Thema gesprochen. Der Experte der Allianz skizziert dabei verschiedene Szenarien. So können die Tanker von Putins Schattenflotte mit Schiffen, die von westlichen Versicherern gedeckt werden, kollidieren. „Dann können wir als Versicherer zwar den Schaden zahlen, aber nicht regressieren“, erklärt Heinrich. Das bedeutet, dass der Versicherer die Schadenszahlung vom Schädiger nicht zurückfordern kann. „Für die Versichertengemeinschaft wäre das durchaus eine Belastung.“

Oder aber das Schiff eines Versicherungsnehmers verursacht einen Schaden an einem Tanker von Putins Schattenflotte. „Dann darf die Versicherung aus Sanktionsgründen nicht zahlen. Wenn das Schiff in Häfen eines Landes einläuft, das Russland wohlgesinnter ist, wie etwa in China, kann es sein, dass es dort festgesetzt wird, weil ein Schaden nicht gezahlt wurde“, so der Experte.

Noch nicht bedacht wäre zudem ein gesamtgesellschaftliches Problem: Die Gefahr einer massiven Umweltverschmutzung, falls einer der Öltanker verunglückt – und dann keine oder keine ausreichende Haftpflichtversicherung bereitstünde, um für die Schäden aufzukommen.

Justus Heinrich, Leiter der Schiffs- und Transportversicherung in der CEE-Region für die Allianz © Allianz

Putins Schattenflotte: Haben die Tanker schon Schäden verursacht?

Außerdem sei das Risiko, dass es Probleme mit Putins Schattenflotte gibt, höher als bei westlichen Tankern, auch wenn die Crews professionell agieren, erklärt Heinrich. „Die Schiffe sind in der Regel älter und ausgemustert aus etablierten Tankerflotten.“ Hinzu kommt: „Je weniger Möglichkeiten es gibt, Wartungen nach westlichen Standards zurückzuführen, desto höher das Risiko.“

Diese Szenarien seien zwar für die Allianz noch nicht vorgekommen, „aber durchaus denkbar“. Denn: „Die Öltanker sind unterwegs, wo auch die Schiffe unserer Versicherungsnehmer unterwegs sind – im Indischen Ozean, Bosporus, Schwarzen Meer und der Straße von Singapur“, zählt Heinrich auf. Aus dem Markt herauslesen lasse sich auch, dass es schon einmal vorgekommen sei, dass ein Schatten-Flottentanker Schäden verursacht habe.

Für das Versicherungsunternehmen selbst gebe es keine Möglichkeit, Risikominimierung zu betreiben. „Die Sanktionen verfolgen einen politischen Zweck. Und wenn Parteien sanktioniert werden, dann suchen sie einen Weg, diese zu umgehen, auch wenn das mit höheren Risiken verbunden ist“, erklärt Heinrich.