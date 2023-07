Amazon bringt neues Elektrolieferfahrzeug auf die Straße

Von: Yannik Lurz

Amazon führt neue Elektrolieferfahrzeuge in Deutschland ein. Sie sollen Sicherheit und Komfort gewährleisten – während sie nachhaltig Pakete liefern.

München – Amazon will bis 2040 CO₂-neutral sein. Dafür investiert das Unternehmen über 400 Millionen Euro in seine Lieferflotte in Deutschland. Als Teil dieser Investition fahren demnächst mehrere hundert eigens entwickelte Elektrolieferfahrzeuge auf den Straßen in München, Berlin und Düsseldorf.

Amazon hat sich verpflichtet, bis 2040 CO₂-neutral zu sein. Dabei spielt die Verringerung unserer lieferbedingten Emissionen eine wichtige Rolle.

Sicherheit und Komfort für die Fahrerinnen und Fahrer – wie werden sie umgesetzt?

Laut Amazon standen bei der Entwicklung des Fahrzeugs vor allem eins im Fokus: die Fahrerinnen und Fahrer. Deren Sicherheit und Komfort habe „die höchste Priorität“. Die Umsetzung dieser Priorisierung sieht das Unternehmen unter anderem in diesen Funktionen:

360-Grad-Rundumsicht

zusätzliche Sicherheitsfeatures (z.B. große Windschutzscheibe, Notbrems-Assistent, Distanzregelung, Aufprallwarnung)

verstärkte Fahrertür

ergonomische Fahrer- und Frachtkabine

Optimal angepasst: So unterscheiden sich die Fahrzeuge in Europa von den amerikanischen

Amazonmitarbeiter unternahmen Probefahrten mit Vormodellen der Lieferwagen. Dadurch sollten die Fahrzeuge an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden: Die Straßen in europäischen Städten wie München sind teilweise enger als die amerikanischen, weshalb die Elektrofahrzeuge schmäler und kürzer angelegt wurden.

Die Elektro-Lieferwagen von Rivian sind ab sofort auch in Deutschland im Dienste von Amazon unterwegs. © Amazon

100.000 Elektrofahrzeuge bis 2030

Amazon will bis 2040 CO₂-neutrale Betriebsabläufe vorweisen können. Deshalb sollen bis 2030 100.000 Elektroautos im Auftrag von Amazon Pakete ausliefern. Bereits fahren laut Angaben des Versandhändlers mehrere Tausend E-Autos mit dem gelben Pfeil – allein in Europa. In Deutschland sind es über 1.000 Fahrzeuge mit elektronischem Antrieb.

Letztes Jahr haben unsere Lieferpartner mehr als 45 Millionen Pakete mithilfe elektrischer Lieferfahrzeuge und Lastenfahrräder an Kundinnen und Kunden in Deutschland zugestellt.

Wer produziert die Fahrzeuge für Amazon?

Seit 2019 besteht eine Zusammenarbeit zwischen dem Onlineversandhändler und dem US-amerikanischen Autohersteller. Rivian hat zwei E-Autos sowie einen Van in seiner Produktpalette.