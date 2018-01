Nächste Innovation: Amazon eröffnet Supermarkt ohne Kassen

Amazon will in Seaatle seinen ersten Supermarkt ohne Kassen eröffnen.

Der weltweit größte Onlinehändler Amazon eröffnet am Montag einen Supermarkt ohne Kassen und Kassierer.

Seattle - Die Kunden können durch den 170 Quadratmeter großen Laden in Seattle spazieren, sich die gewünschten Waren in ihre Taschen füllen und den Supermarkt, ohne Schlange an einer Kasse zu stehen, wieder verlassen. Sie bezahlen per App - registriert, gewogen und abgerechnet werden ihre Einkäufe demnach von Kameras, Sensoren und künstlicher Intelligenz.

Amazon wollte den Supermarkt ohne Kassen schon längst eröffnen, angekündigt wurde "Amazon Go" schon vor mehr als einem Jahr. Als das Konzept von Angestellten getestet wurden, zeigten sich allerdings technische Probleme.

Niemals mehr Schlange stehen

Am Sonntag nun kündigte der Konzern an, ab Montag werde "die weltweit fortschrittlichste Einkaufs-Technologie" zum Einsatz kommen, "so dass Sie niemals Schlange stehen müssen". Voraussetzung für den Einkauf ohne Kassierer ist ein Amazon-Guthaben. Kurz nach dem Einkauf bekommt der Kunde nach Unternehmensangaben eine Rechnung, dann wird das Geld automatisch von seinem Amazon-Guthaben abgebucht.

Angeboten werden fertige Mahlzeiten und Snacks, Brot, Milch und Käse, Schokolade und Kochboxen mit den Zutaten für ein Gericht für zwei Personen, das sich in 30 Minuten zubereiten lässt. Der Supermarkt ist von Montag bis Freitag geöffnet.

afp