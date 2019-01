Amazon-Kunden aufgepasst: Fiese Abzocke - das raten Verbraucherschützer jetzt

Einige Kunden des Online-Versandhändlers Amazon sind in den vergangenen Tagen auf eine Phishing-Masche hereingefallen. Nun warnt eine Verbraucherzentrale vor der Abzocke.

München - Vor Betrugsversuchen warnte die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen in der vergangenen Woche vor allem Amazon-Kunden. Mit einer seriös anmutenden Phishing-Masche wollen die Täter offenbar an Daten der User gelangen.

So würden die Kunden mit dem Hinweis „Mögliche Konto Sperrung Amazon.de“ zu einem neuen Update aufgefordert. Damit sollen angeblich Sicherheitsstandards verbessert werden. Damit das neue Update wirksam werde, müsse scheinbar automatisch eine Sperre des Kontos eingeleitet werden, berichtet derwesten.de. Dies sei ein Betrugsversuch, warnt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.

Die Betrüger rufen zu einem Datenabgleich auf

Zudem sollen die Betrüger zu einem manuellen Datenabgleich per Link auffordern - und zwar unter dem Betreff „Verdächtige Anmeldeaktivitäten entdeckt“. Scheinbar seien „verschiedene bedenkliche Anmeldeaktivitäten entdeckt“ worden, weshalb eine vorläufige Sperrung des Kontos erfolge.

Vor dieser Abzocke warnt nun das Verbraucherportal, denn weder Amazon, noch andere seriöse Unternehmen würden Kunden per Mail zur Angabe sensibler Kontodaten auffordern: „Wir empfehlen daher, diese und ähnliche Mails zu ignorieren und in den Spam-Ordner zu verschieben“, rät die Verbraucherzentrale.

Auch bei ebay-Kleinanzeigen sind Betrüger unterwegs.

Auch Sparkassen- und Postbank-Kunden wurden Opfer von Betrug

Doch nicht nur Amazon, auch Sparkassen- und Postbank-Kunden haben offenbar mit Abzocken zu kämpfen. So fielen Kunden der Sparkasse wohl auf die gleiche Phishing-Masche herein, während die Abzocke bei Postbank-Kunden offenbar besonders dreist formuliert wurde. Letztere seien per Mail kontaktiert worden, dass bei ihnen ein Trojaner installiert worden sei. Nun habe der Erpresser ein Video, indem der Empfänger Pornos ansehe und sich selbst befriedige. Damit das Video nicht veröffentlicht werde, fordere der Betrüger 361 Euro.

Lesen Sie auch: Dreister Dating-Betrug in München: Täter erbeuten rund eine Million Euro - Gericht spricht Urteil