Achtung! Falsche Amazon E-Mails mit gefährlichem Trojaner im Umlauf

Annika Bavendiek

Studierte Biologin aus Norddeutschland, die in den Journalismus abgebogen ist. Berichtet im Hörfunk über Online- und Gamingthemen, sowie in der Ippen-Digital-Zentralredaktion über alles, was so ansteht.

