Amazon nimmt Telekommunikations-Riesen ins Visier

Von: Bettina Menzel

Amazon Project Kuiper ist eine Tochtergesellschaft von Amazon, die künftig mithilfe von Kommunikationssatelliten Breitband-Internetzugang bereitstellen will. © IMAGO/Joan Cros/NurPhoto

Der Technologieriese Amazon will mit dem Project Kuiper ländlichen Gegenden schnelles Internet zur Verfügung stellen – und greift damit die Telekommunikationsbranche an.

Seattle – Der Technologieriese Amazon plant in das Internet- und Mobilfunkgeschäft einzusteigen, wie das Handelsblatt am Montag berichtete. Die nötige Infrastruktur soll die Tochtergesellschaft Project Kuiper mithilfe von über 3000 Satelliten zur Verfügung stellen und damit bereits im Jahr 2024 die erste Kundschaft bedienen. Für Unternehmen im Telekommunikationsbereich und Kabelanbieter könnte das gefährlich werden – denn Amazon geht mit enormem Startkapital ins Rennen.

Amazon will „preiswerte Internetzugänge für unterversorgte Gebiete“ anbieten

Gemessen an der Forbes-Liste „The Global 2000“ war Amazon im Jahr 2022 das sechstgrößte Unternehmen der Welt und kam auf einen Marktwert von 2,6 Billionen US-Dollar bei 101 Milliarden Dollar Gewinn. In das Project Kuiper will Amazon mindestens zehn Milliarden US-Dollar investieren. Der Schwerpunkt liege auf preiswerten Internetzugängen für unterversorgte Gebiete, hieß es in einer Mitteilung von Amazon. „Hunderte Millionen Menschen auf der Erde haben keinen zuverlässigen Internetzugang. Das Projekt Kuiper wird dazu beitragen, die digitale Kluft zu schließen“, so der Konzern auf seiner Webseite.

Ziel des Projekts ist der Massenmarkt: Man wolle den Internetzugang „demokratisieren“, hieß es dazu von Adam Selipsky, dem Chef der Cloud-Sparte AWS des Technologiekonzerns. Das will Amazon auch mittels günstiger Preise erreichen. Kostenpunkt eines Standardterminals wäre laut Handelsblatt 400 US-Dollar, ein Miniterminal könnte sogar noch erschwinglicher werden. Elon Musk erhebt für das Starlink-Terminal hingegen 499 US-Dollar von seinen Kunden.

Project Kuiper von Amazon: Schnelles Breitband-Internet weltweit mithilfe von 3.236 Satelliten

Das Project Kuiper will insgesamt 3.236 Satelliten in die Erdumlaufbahn bringen, die dann weltweit Breitband-Internet bereitstellen, wobei der erste Start zunächst für 2024 geplant war. Einem Forbes-Bericht von Juni zufolge will Amazon den Service ab 2025 an den Start bringen. „Mehr als 1.000 Menschen arbeiten bei Amazon am Projekt Kuiper, und das Team wächst weiter“, so Amazon auf der Homepage des Projektes. Die Übertragungsgeschwindigkeiten des schnellen Internets sollen bei bis zu einem Gigabite pro Sekunde liegen, was in etwa modernen Kabel- oder Glasfaseranschlüssen entspräche. In großen Städten wäre dies nicht unbedingt ein Wettbewerbsvorteil, könnte in ländlichen Gegenden jedoch einen großen Unterschied für Kunden machen.

Trotzdem könnte Amazon versuchen, auch den Markt in Metropolen zu erschließen, glaubt Chris Daehnick von der Unternehmensberatung McKinsey. „Internetzugänge via Satellit funktionieren grundsätzlich auch in Städten sehr gut“, so der Weltraumexperte bei McKinsey zu Handelsblatt. Das Internetgeschäft geht Marktbeobachtern zufolge zudem mit dem Abonnement Prime des Konzerns Hand in Hand. Marketingkosten gebe es kaum, da der Technologieriese weltweit Millionen Kunden hat – allein das Prime-Angebot mit schnellerer Lieferung und Streaming über Prime Video nutzten bereits 2021 über 200 Millionen Menschen.

Will Amazon auch in den Mobilfunktarif-Markt einsteigen?

Schnelles Internet könnte jedoch nicht der einzige Angriff auf Telekommunikationsunternehmen bleiben. Amazon wolle auch einen erneuten Versuch wagen, in das Geschäft mit Mobilfunktarifen einzusteigen, wie Handelsblatt berichtete. Das dürfte der Branche einen weiteren Schlag versetzen. Womöglich könnte eine eventuell bevorstehende Deregulierung der Bundesnetzagentur die 5G-Netze den Markt für Amazon in Deutschland öffnen. Auf die Ankündigung der Nachrichtenagentur Bloomberg hin, dass Amazon in den USA auch günstige oder sogar kostenlose Mobilfunktarife anbieten wolle, hatte die Aktie der Deutschen Telekom deutlich nachgegeben.