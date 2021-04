AMG will „noch so lange wie möglich“ am Verbrenner festhalten

Der Chef von Mercedes-AMG sieht zwar, dass der Wandel hin zur E-Mobilität unumgänglich ist. Trotzdem will er erstmal beim Achtzylinder bleiben.

Stuttgart -Schon bis zum Jahr 2030 will die Daimler AG bereits die Hälfte ihrer Fahrzeuge mit elektrischem oder hybridem Antrieb ausstatten .„Der Trend hin zu elektrischen Antrieben ist unumkehrbar“, bestätigte auch der neue Geschäftsführer von Mercedes-AMG, Philipp Schiemer, dem Handelsblatt. Dennoch lässt er anklingen, dass neben Stromern auch weiterhin Verbrenner auf den Markt kommen - und zwar in Form von Plug-In-Hybriden. „Wir sehen den Achtzylinder als Kern unserer Marke und werden alles dafür tun, um den Motor noch so lange wie möglich anbieten zu können“, so Schiemer. Wie BW24* berichtet, will Daimler Sportwagen weiter als Verbrenner verkaufen - „fette Margen“.

Daimler AG: Geschichte, Standorte und Vorstand des Automobilkonzerns aus Stuttgart (BW24* berichtete). *BW24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.