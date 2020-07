Apple: Das neue iPhone hat dieses Jahr Verspätung – Darauf dürfen sich Aktionäre freuen

Wegen Corona-Pause in China

+ © picture alliance Apple: Der iPhone-Hersteller bringt die neueste Version seines iPhones anders als üblich nicht im September auf den Markt. © picture alliance

Apple-Fans müssen in diesem Jahr auf ihr Lieblingsprodukt länger warten als üblich. Das neue iPhone kommt in diesem Jahr nicht wie sonst im September, sondern „einige Wochen später“ in den Handel.