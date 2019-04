Vorsicht, Apple-Nutzer: Produktrückruf nach Stromschlaggefahr

Apple warnt seine Nutzer. Bei einem Produkt kann es zu Stromschlägen kommen, weswegen es nun zum Rückruf kommt.

Cupertino - Das US-amerikanische Technologieunternehmen Apple gab bekannt, dass bei einem seiner Produkte Komplikationen auftreten können. Konkret sind Netzteilstecker mit drei Stiften betroffen, welche abbrechen könnten. Im schlimmsten Fall können so Stromschläge hervorgerufen werden, sofern freiliegende Metallteile berührt werden. Die betroffenen Netzteilstecker seien zwischen 2003 und 2010 mit Mac-Computern und bestimmten iOS-Geräten ausgeliefert worden und hauptsächlich im Vereinigten Königreich, in Singapur und in Hongkong in Gebrauch.

Aber auch bei dem in Deutschland verbreiteten Apple-Reise-Adapter-Kit können die defekten Netzteilstecker integriert sein. Dabei handelt es sich um eine Zusammenstellung mehrerer Netzteilstecker, die für unterschiedliche Steckdosen auf der ganzen Welt angefertigt wurden.

Apple: Stromschlaggefahr bei Netztteilsteckern - so erkennen Sie die defekten

Auf den angeführten Abbildungen können besorgte Nutzer erkennen, ob sie in Besitz eines defekten Netztteilsteckers sind. Die betroffenen Netzteilstecker mit drei Stiften sind weiß und haben keine Buchstaben an der Innenseite der Verbindungsstelle zum Netzteil von Apple. Die neuen, nicht defekten Adapter sind weiß und grau an der Innenseite der Verbindungsstelle.

+ Links sehen Sie die betroffenen Stecker, rechts die neuen, nicht defekten. © Screenshot Apple

Apple: So funktioniert der Austausch der beschädigten Netzteilstecker

Apple erklärte, man habe sich „freiwillig entschieden, jeden betroffenen Netzteilstecker kostenlos gegen einen neuen auszutauschen.“ Sind Sie von einem defekten Netzteilstecker betroffen, haben Sie mehrere Möglichkeiten, um das Produkt kostenlos umzutauschen. Sie können einen autorisierten Apple-Service-Provider aufsuchen, einen Termin in einem Apple Store vereinbaren oder online den Apple-Support kontaktieren.

as