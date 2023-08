Arbeitgeberpräsident warnt vor weiteren Mindestlohnerhöhungen: „Das ist gefährlich“

Von: Lisa Mayerhofer

„Mindestlohn statt Lohndumping!": Der Streit um eine weitere Erhöhung des Mindestlohns in Deutschland geht weiter.

Der Streit um den Mindestlohn geht in die nächste Runde. Kritikern fällt die Erhöhung um 41 Cent zu gering aus. Arbeitgeberpräsident Dulger wirft ihnen nun „Populismus“ vor.

Berlin – Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland soll Anfang 2024 um 41 Cent auf 12,41 Euro pro Stunde steigen – jedenfalls wenn es nach dem Beschluss der Mindestlohn-Kommission geht. Doch daran gibt es starke Kritik. Grüne, Gewerkschaften und Sozialverbände halten die Erhöhung für zu gering. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hat nun aber Forderungen nach einem politischen Eingreifen für einen höheren Mindestlohn zurückgewiesen.

Arbeitgeberpräsident im Mindestlohnstreit: „Populismus mit der Lohntüte“

„Populismus mit der Lohntüte führt nur zu einer noch höheren Inflation. Das ist gefährlich“, sagte Dulger der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Es liege in der Natur der Sache, dass ein Kompromiss nicht allen gefalle, sagte der Arbeitgeberpräsident. „Zum Schutz der Tarifautonomie sollte es dabei bleiben, dass die Höhe des Mindestlohns sich an der Tariflohnentwicklung orientiert.“ Der Mindestlohn dürfe vor der nächsten Bundestagswahl nicht wieder zum Spielball der Politik werden.

Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger will nicht, dass der Mindestlohn wieder „zum Spielball der Politik" wird.

Die Mindestlohnkommission hatte eine Erhöhung von 12 auf 12,41 Euro im nächsten Jahr und auf 12,82 Euro im Jahr 2025 beschlossen. Die Empfehlung wurde dieses Mal allerdings nicht im Einvernehmen aller Mitglieder getroffen. Die Arbeitnehmervertreter in der Mindestlohnkommission sind gegen diese in ihren Augen zu geringe Anhebung und wurden eigenen Angaben zufolge in der Kommission überstimmt.

Bentele: Mindestlohns-Anhebung „Schlag ins Gesicht von Millionen Beschäftigten im Niedriglohnsektor“

Grüne, Gewerkschaften und Sozialverbände forderten Reformen für einen höheren Mindestlohn. „Es muss gesetzlich fixiert werden, dass der Mindestlohn auf 60 Prozent des Medianlohns definiert wird“, sagte der Grünen-Sozialpolitiker Frank Bsirske der dpa. Das ist der mittlere Lohn im Einkommensgefüge. „Die bisher beschlossene Anhebung des Mindestlohns um 41 Cent ab dem kommenden Jahr ist ein Schlag ins Gesicht von Millionen Beschäftigten im Niedriglohnsektor“, sagte die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, der dpa. „Für Millionen von Beschäftigten heißt diese Erhöhung, dass sie sich ihren Alltag kaum leisten können.“

Vom Aufbau einer Rente, die zum Leben reicht, könne hier keine Rede mehr sein. „Aus Sicht des VdK muss jetzt dringend die Regierung einschreiten, so wie sie es im vergangenen Jahr mit der Erhöhung des Mindestlohns per Gesetz auf 12 Euro gemacht hat.“ Der Mindestlohn müsse bei mindestens 14 Euro liegen, um die Menschen, die zu den untersten Einkommensgruppen gehören, spürbar zu entlasten.

DGB-Chefin Yasmin Fahimi forderte veränderte Regeln für die Mindestlohnkommission. Hier war die Gewerkschaftsseite bei dem umstrittenen Beschluss von den Arbeitgebern mit der Stimme der unabhängigen Vorsitzenden überstimmt worden. Komme eine gemeinsame Verständigung von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite nicht zustande, „bedarf es eines echten Schlichtungsverfahrens“, sagte sie. (lma/dpa)