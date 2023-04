Arbeitszeiterfassung: Was der Entwurf von Minister Heil für Mitarbeiter und Betriebe bedeutet

Von: Lisa Mayerhofer

Künftig soll die tägliche Arbeitszeit von Beschäftigten in Deutschland elektronisch aufgezeichnet werden. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will das Arbeitszeitgesetz überarbeiten – mit weitreichenden Auswirkungen auf Millionen Beschäftigte in Deutschland. Was der Minister konkret plant.

Berlin – Künftig soll die tägliche Arbeitszeit von Beschäftigten in Deutschland elektronisch aufgezeichnet werden. Ausnahmen sind dabei aber möglich. Das sind Kernpunkte eines Gesetzentwurfs von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zur Reform des Arbeitszeitgesetzes. Ein Überblick zu den geplanten Änderungen.

Arbeitszeiterfassung: Warum gibt es eine Reform?

Das Arbeitsministerium reagiert mit den Gesetzesplänen auf Urteile des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) und des Bundesarbeitsgerichts (BAG), die eine Erfassung der Arbeitszeiten verlangt hatten. Bisher mussten nach dem Arbeitszeitgesetz nur Überstunden und Sonntagsarbeit dokumentiert werden, nicht die gesamte Arbeitszeit.

Ab wann gilt die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung?

Nach der BAG-Entscheidung sei das Urteil des EuGH bereits heute von den Arbeitgebern in Deutschland zu beachten, heißt es im Gesetzentwurf. Das BAG habe die Frage des „Ob“ der Arbeitszeitaufzeichnung entschieden. Bezüglich des „Wie“ bestünden jedoch weiterhin Unsicherheiten. Es sei deshalb Aufgabe des Gesetzgebers, diese Unsicherheiten zu klären.

Der Gesetzentwurf soll also die Umsetzung der Arbeitszeiterfassung darlegen. Sobald das Gesetz dann offiziell beschlossen ist, gilt es laut Entwurf „am ersten Tag des auf die Verkündung folgenden Quartals“.

Gesetzentwurf: Wie wird künftig die Arbeitszeit erfasst werden?

Laut dem Gesetzentwurf soll der Arbeitgeber dazu verpflichtet werden, Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jeweils am Tag der Arbeitsleistung elektronisch aufzuzeichnen.

Mit dem Begriff „elektronisch“ kann die Stempeluhr gemeint sein, aber auch eine Excel-Tabelle. Ein spezielles System zur Arbeitszeiterfassung sei nicht zwingend nötig, sagte der Hamburger Arbeitsrechtler Michael Fuhlrott gegenüber dem Spiegel. „Nicht ausreichen wird aber wohl, wenn ich ein entsprechendes Dokument von Hand ausfülle und einscanne. Das wäre dann eher elektronische Archivierung als Aufzeichnung“, fügt er hinzu.

Falls erforderlich, müssen die Arbeitgeber die Kosten zur Einführung eines neuen Systems tragen und auch dafür sorgen, dass die Arbeitszeiterfassung funktioniert. Der Arbeitgeber soll die Beschäftigten zudem auf Verlangen über die aufgezeichnete Arbeitszeit informieren. Allerdings kann die Aufzeichnung auch an die Arbeitnehmer selbst oder an einen Dritten – wie zum Beispiel einen Vorgesetzten – delegiert werden.

Muss die Arbeitszeit in jedem Fall elektronisch erfasst werden?

Nein, wer als Arbeitgeber höchstens zehn Arbeitnehmer beschäftigt, kann dies auch in Papierform erledigen. Für größere Unternehmen gibt es zudem eine Übergangsfrist, die nach Betriebsgröße aufgeteilt ist. Außerdem können Arbeitgeber mit der Gewerkschaft oder auch mit dem Betriebsrat vereinbaren, dass die Aufzeichnung der Arbeitszeit in Papierform oder zeitverzögert erfolgen kann.

Gibt es auch Ausnahmen, bei denen die Arbeitszeit überhaupt nicht erfasst wird?

Ja. Tarif- oder Betriebsparteien können laut Handelsblatt Ausnahmen für Arbeitnehmer festlegen, „bei denen die gesamte Arbeitszeit wegen der besonderen Merkmale der ausgeübten Tätigkeit nicht gemessen oder nicht im Voraus festgelegt wird oder von den Arbeitnehmern selbst festgelegt werden kann“.

Laut Ministerium könne das beispielsweise für Führungskräfte, herausgehobene Experten oder Wissenschaftler gelten. Außerdem sind auch leitende Angestellte, die weisungsfrei tätig sind, von der Arbeitszeiterfassung befreit. Allerdings gibt es im deutschen Arbeitsrecht keine genaue Definition, wer genau als leitender Angestellter gilt.

Was passiert mit der „Vertrauensarbeitszeit“?

Die Möglichkeit von „Vertrauensarbeitszeit“ soll durch die Pflicht zur Arbeitszeitaufzeichnung nicht beeinträchtigt werden, wie es im Entwurf heißt. Damit gemeint ist ein flexibles Arbeitszeitmodell, bei dem der Arbeitgeber auf die Festlegung von Beginn und Ende der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit verzichtet. Gleichzeitig müsse der Arbeitgeber aber sicherstellen, dass ihm Verstöße gegen die gesetzlichen Bestimmungen zu Dauer und Lage der Arbeits- und Ruhezeiten bekannt werden.

Der Referentenentwurf sei für ihn an dieser Stelle „rätselhaft“, sagt Stephan Vielmeier, Anwalt für Arbeitsrecht, gegenüber dem Handelsblatt. Er glaube, dass die Arbeitszeiterfassung „in diesen Fällen nur dahingehend ausgewertet wird, ob die gesetzlichen Höchstarbeitsgrenzen beachtet werden“ – und nicht darauf, ob mehr oder weniger als vertraglich vereinbart gearbeitet wird.

Arbeitszeiterfassung: Was passiert, wenn sich der Arbeitgeber weigert?

In diesem Fall können dem Arbeitgeber saftige Bußgelder von bis zu 30.000 Euro drohen. Wem als Arbeitnehmer Verstöße gegen das Gesetz auffallen, kann dies dem Vorgesetzten oder dem Betriebsrat melden. Wenn der Arbeitgeber dann trotzdem nicht reagiere, könnte man sich an die Arbeitsschutzbehörden wenden.

Mit Material der dpa