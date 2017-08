Beim Profit fährt BMW weltweit der Konkurrenz davon

Auch im ersten Halbjahr 2017 vorne

+ © dpa BMW-Chef Harald Krüger: Sein Autokonzern glänzte auch im ersten Halbjahr 2017 © dpa

Gemeinsam stellen die drei großen deutschen Autokonzerne die weltweite Konkurrenz in Sachen Profitabilität in den Schatten. Eine Studie sieht aber auch ein paar dunkle Wolken am Autohimmel aufziehen.