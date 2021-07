Auch Porsche-Zulieferer sollen nun „grün“ produzieren

Grüne Lieferketten

+ © Porsche AG Ein Porsche Taycan fährt über eine Rennstrecke. © Porsche AG

Die Porsche AG will CO2-Emissionen kräftig reduzieren. Nun fordert der Autobauer auch seine Zulieferer dazu auf, „grün“ zu produzieren. Andernfalls habe das Konsequenzen.

Stuttgart - Die Porsche AG setzt wie alle anderen deutschen Autobauer auch immer stärker auf das E-Auto. Ziel ist, so schnell wie möglich die Emissionen zu senken und CO2-neutral zu werden. Bis 2030, so das intern gesetzte Ziel, will der Konzern mindestens 80 Prozent seiner verkauften Autos entweder als E- oder Hybrid-Modell an seine Kunden übergeben. Doch der Konzern will nicht nur selbst emissionsfrei werden. Wie BW24* berichtet, droht Porsche nun 1.300 Zulieferern, neue Anforderungen zu erfüllen. Andernfalls hat das Auswirkungen auf die Auftragsvergabe.

Die Porsche AG (BW24* berichtete) hat mit dem Taycan zuletzt den ersten vollelektrisch betriebenen Wagen auf die Straße gebracht.