„Ekelhaft und verwerflich“: Heftige Vorwürfe gegen neue Audi-Werbung

Audi hat auf Twitter einen Shitstorm abbekommen. Auslöser dafür war die neue Werbekampagne für den Audi RS 4 Avant. Die User werfen mit Vorwürfen nur so um sich.

Ingolstadt - Großen Firmen passiert es ziemlich oft, dass Werbekampagne nach hinten losgehen können. Diese Erfahrung machte jetzt auch Audi: Bei einer Werbeanzeige zum Audi RS 4 Avant erhielt der Automobilhersteller aus Ingolstadt einen regelrechten Shitstorm. Die Kommentare der User reichten von „Ich hoffe, das ist nur ein unglücklicher Zufall“ bis hin zu „Ich sehe hier eine pädophile Anzeige. Ekelhaft und verwerflich.“ Aufgrund der massiven Vorwürfe bezog Audi zu der Werbeanzeige Stellung und will das Bild zukünftig nicht mehr veröffentlichen.

Ich verstehe nicht was der Spruch mit dem Kind zu tun hat und die einzige Verbindung die mir einfällt gefällt mir ganz und gar nicht. Ich hoffe das ist nur ein unglücklicher Zufall. — Xpice (@Expice) August 2, 2020

Ich sehe hier eine pädophile Anzeige.

Und Kindermissbrauch.



Ekelhaft und verwerflich. — Montserrat Varela Navarro (@MontserratVaNo) August 2, 2020

Audi mit Shitstorm bei Twitter: Werbeanzeige trifft auf Unverständnis

Die Werbeanzeige, um die sich der Shitstorm dreht, zeigt die neueste Version des Audi RS 4 Avant, an den Kühlergrill gelehnt steht ein junges Mädchen mit Sonnenbrille, Jeansjacke und Kleidchen. Das Mädchen auf dem Bild ist wohl etwa vier oder fünf Jahre alt, in der Hand hält sie eine geöffnete Banane. Als Überschrift für das Bild wählt Audi den Schriftzug „Lets your heart beat faster - in every aspect.“ Zu deutsch: „Lässt dein Herz schneller schlagen - in jeder Hinsicht.“ Ein User schreibt dazu, die einzige Verbindung zwischen dem Kind und dem Spruch, die ihm einfiele, gefalle ihm ganz und gar nicht. Er hoffe auf einen unglücklichen Zufall.

Andere User fanden noch deutlichere Worte, was Audi schließlich zu einer öffentlichen Entschuldigung brachte: Der Automobilhersteller versicherte, dass er lediglich zeigen wollte, dass sich selbst die schwächsten Verkehrsteilnehmer auf die RS Technologie verlassen können. Im Englischen wollte man das durch das Anlehnen verdeutlichen („lean on the RS technology“). Dennoch entschuldige sich Audi für das unsensible Bild und versichere, es in Zukunft nicht mehr herzunehmen.

We sincerely apologize for this insensitive image and ensure that it will not be used in future. We will also immediately examine internally, how this campaign has been created and if control mechanisms failed in this case. (3/3) — AudiOfficial (@AudiOfficial) August 3, 2020

Shitstorm für Audi: Twitter reagiert auf Werbeanzeige mit kleinem Mädchen - Audi rechtfertigt sich

Ein zweiter Punkt sorgte ebenfalls für großen Unmut bei den Twitter-Nutzern: Aufgrund der vielen Verkehrstoten und speziell aufgrund vieler Unfälle mit Kindern stößt das Bild von Audi auf Unverständnis: „Das ist einfach nur geschmacklos. Kind vor Kühlergrill, das vom Fahrersitz in dieser Position kaum zu sehen wäre.“ Ein anderer User schreibt „Ihr spinnt wohl? Bei der Menge an Verkehrstoten stellt ihr ein kleines Kind vor ein riesig, hohes Auto, das der Fahrer das Kind gar nicht sehen kann?“ Die Anzeige hat Audi bis dato nicht entfernt, von einer weiteren Nutzung sieht der Hersteller nach dem Shitstorm aber ab. Zusätzlich wolle man die Probleme bei der Entstehung und der Kontrolle der Kampagne intern untersuchen. Dabei läuft es bei Audi derzeit sowieso nicht gut. Audi steckt wegen Corona tief in der Krise. Zusätzlich bereitet ein weiterer Rückruf Audi derzeit ebenfalls Probleme.

Im Video: Audi in der Krise - Rekordverlust durch Corona-Pandemie

