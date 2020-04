Nach Kurzarbeit bei Audi wegen Covid-19 - Produktion soll schrittweise wieder starten

Wegen des Coronavirus schickte Audi Neckarsulm am 23. März Mitarbeiter teilweise in Kurzarbeit. Nun soll die Produktion bald wieder starten - auch in Ingolstadt.

Neckarsulm/Ingolstadt - Das sind gute Nachrichten für Audi-Mitarbeiter: ab dem 20. April soll die Produktion in Neckarsulm wieder anlaufen. Zunächst jedoch noch schrittweise. Wie echo24.de* berichtet, hat Audi Neckarsulm bereits am 23. März seine Mitarbeiter teilweise in Kurzarbeit geschickt - betroffen sind rund 9.000 Menschen.

Im Audi Werk in Ingolstadt soll es ab dem 27. April wieder mit der Produktion losgehen, wie der SWR berichtet. Im Audi Werk in Györ, Ungarn dagegen werden bereits wieder "einige hundert Motoren am Tag" produziert. Das ist jedoch vergleichsweise wenig, denn das Werk fertigt in normalen Zeiten bis zu 8.000 Motoren täglich.

