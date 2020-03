Audi zieht nach Heilbronn: Kompetenzen besser bündeln

Tapetenwechsel bei Audi: Das Kompetenzzentrum zieht von Neckarsulm nach Heilbronn.

Seit vielen Jahren wirbt Audi mit dem Slogan "Vorsprung durch Technik". Aus diesem Grund wurde das Audi-Werk in Neckarsulm konzernintern zum Kompetenzzentrum für die Brennstoffzelle ausgebaut.

Denn: Die Antriebsformen der Zukunft werden in der Automobilbranche immer wichtiger. Das zeigt auch das Engagement mehrerer großer Hersteller in der Formel E.

Audi in Neckarsulm: Veränderungen im Kompetenzzentrum

Wie wichtig das Thema für Audi ist, zeigt eine Veränderung, die in dem Kompetenzzentrum in Neckarsulm bei Heilbronn ansteht. Wie echo24.de* berichtet müssen dessen Mitarbeiter bald umziehen. Doch was steckt hinter dem Umzug?

